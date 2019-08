Lecseréli a nagy vihart kavart plakátokat a Coca-Cola – ez lesz helyettük

A párokat üdítős üvegek váltják. A szivárvány azért marad.

A szivárvány színei maradnak, de a párok eltűnnek a #loveislove kampányból

– derül ki a Coca Cola által szerda délelőtt kiküldött közleményben.

Ismeretes, hogy a fideszes Boldog István a hétvégén bojkottra szólított fel mindenkit, amiért a Coca-Cola azonos nemű párokkal is reklámozza üdítőitalát. Később a Hit Gyülekezete is kiakadt a Coca-Cola új plakátján és petíció aláírására buzdítottak.

A cég szerda délelőtti közleményében megírta,

új plakátokkal hirdetik a #loveislove kampányukat.

Ma kezdődik a Sziget Fesztivál, ezért elérkezett az idő a találkozásra a #loveislove kampány főszereplőjével, a kizárólag a fesztiválon kapható, különleges és limitált szériás termékünkkel. Mától a Szigeten és a hirdetési felületeinken is a szivárvány címkével ellátott 0,5 literes palackos Coca-Cola és Coca-Cola zero áll a középpontban

– írják a közleményben.

Ezek lesznek a régi plakátok helyett:

Forrás, fotó: Coca-Cola

A 24.hu megkereste a Coca-Colát, hogy a felháborodás miatt változtattak-e a marketingen, vagy eredetileg is így tervezték. A cég közölte a lappal, hogy a kampány a Sziget indulásával a második szakaszába lépett, szerdától a Szigeten és a hirdetési felületeiken is a szivárványos címkével ellátott 0,5 literes palackos Coca-Cola és Coca-Cola zero áll a középpontban.

A kampányt eredetileg is így tervezték.

A Coca-Cola a hét elején a támadások ellenére ragaszkodott a plakátokhoz - írja a HVG.

A Coca-Cola akkor azt írta,

a cégnél hisznek abban, hogy „mindannyian egyenlőek vagyunk, függetlenül a nemzetiségtől, vallástól, nemtől, életkortól, etnikai származástól, beszélt nyelvtől, hobbiktól és véleményektől. Hiszünk abban, hogy mind a hetero-, mind a homoszexuálisoknak joga van azt a személyt és úgy szeretni, ahogy nekik a legjobb”.

