Meghibásodott a szegedi vonal központi forgalomirányító rendszere, ezért leállt a vonatközlekedés Szeged és Kiskunfélegyháza között – tájékoztatta a Mávinform péntek reggel az MTI-t.

A pályafelújítás miatt most egyébként is buszok közlekednek vonatok helyett Cegléd és Kiskunfélegyháza között. A MÁV-Start most azt szervezi, hogy hosszabbítsák meg a pótlóbuszok útvonalát, azaz Szeged és Cegléd között végig buszok járjanak átmenetileg – írta Kavalecz Imre sajtóügyeletes.

(MTI)