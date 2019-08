Teherautóba hajtott egy személyautó az M7-es autópálya 184-es kilométerszelvényénél, Sávoly térségében.

A főváros felé vezető irányban történt balesethez a marcali hivatásos tűzoltók és a szőkedencsi önkéntesek is kivonultak. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, többek között egy mentőhelikopter is leszállt – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

A rendőrség egy sérültről tud. Az ütközés délelőtt fél kilenc környékén történt.

A balesettel érintett útszakaszon a rendőrök a belső- és a külső sávot lezárták, a forgalom a leállósávon halad.

(MTI)