Megalázó körülmények a BKV munkásszállóján

Csábító propagandafilmekkel és feltételekkel csalogatja leendő dolgozóit a BKV. A jelentkezők csak a szerződés aláírása után szembesülnek azzal, hogy az ígéretek esetenként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Poloska, vizeletes matrac, nehezen viselhető szagok. Börtönökben is jobb körülmények uralkodnak, mint a BKV munkásszállóin.

A munkásszállóról így számolt be a Privátbankárnak egy BKV-s:

„A 62-es szoba kulcsát kaptam meg. A szobát elfoglalva lettem figyelmes a kellemetlen szagokra. Mint kiderült előttem egy epilepsziás lakta a szobát, aki betegségéből adódóan időnként ágyba vizelt. A matrac dohos volt. Ezt jeleztem és kicserélhettem egy másikra, ami ugyan nem volt nedves az ürüléktől, de foltos és lyukas volt, gondolom cigarettával kiégethette valaki.”

József bevásárolt tisztítószerekből és szépen kiglancolta a szobát. Ám reggelente fáradtan, kialvatlanul ébredt és egyre több csípésnyom jelent meg a testén. A gondnoknő ágyi poloskára gyanakodott és azt tanácsolta neki, hogy egy szál alsógatyában költözzön át a szomszéd szobába, bár az még nem volt kitakarítva. József inkább az autóban aludt. Pár nap múlva az új, tiszta szobában hajtotta álomra a fejét, de ismét felriadt és „két bogarat sikerült összenyomnia” a gondosan mosott-vasalt lepedőn.

Azóta az autójában és a barátoknál alszik. Így megy másnap buszt vezetni a korántsem stresszmentes fővárosi forgalomban. Levelében egyébként említést tesz még a szállón tapasztalt mérhetetlen alkoholfogyasztásról és dohányzásról, valamint a higiénia hiányáról. Mindezek az ott lakó emberek hétköznapjait szerinte teljesen ellehetetlenítik. Ráadásul pénzügyileg is rosszul járt. A szobáért 30 ezer forintot kértek tőle, miközben elesett a 15-18 ezer forintos üzemanyag-térítéstől, ez ugyanis a szállón lakóknak nem jár.

A fenti eset a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatóságon dolgozók elhelyezését szolgáló Méta utcai munkásszállón történt, de Naszályi Gábor az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke szerint a többiben se sokkal jobb a helyzet. Akad olyan hely, ahol a kicsit magasabb buszsofőr csak összekuporodva fér el a gyerekekre méretezett ágyon. Apró szobák, lepusztult mosdók, kosz és lehangoltság mindenütt. Ennél a börtönökben is jobb körülmények lehetnek – véli a szakszervezeti vezető.

A BKV nem látja ilyen rossznak a helyzetet. A Privátbankár körülményeket firtató kérdésére egy felsorolással válaszoltak, miszerint a szobákban az ágy, a ruhásszekrény mellett éjjeliszekrény, falipolc és éjjeli lámpa is van, sőt egyes szobákban még hűtőszekrény is. Igaz saját fürdőszoba nincs. Viszont kialakítottak közös helyiségeket, így társalgót, sőt egyes munkásszállókon konditerem is van.

Forrás: privatbankar.hu