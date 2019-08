Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek.

A BKK csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, már pénteken és a hétvégén is lesznek olyan járatok, amelyek a megszokottól eltérően közlekednek a budai és a pesti fő közlekedési útvonalak, valamint Duna-hidat is érintő lezárások miatt. A BKK azt a javasolja, hogy a belvárosi rendezvényeket, így a tűzijáték helyszínét is tömegközlekedéssel közelítsék meg az érdeklődők.

Péntek estétől lezárják a Lánchidat, valamint a Várkert Bazár környéki utcákat, az Alagutat és a Fő utcát a Halász utcától. Az elmúlt évekhez hasonlóan lezárják az alsó rakpartokat: a Budai alsó rakpartot a Margit híd és Petőfi híd közötti szakaszon, míg a pesti alsó rakpartot a Havas utcától a Margit hídig.

Péntek este a 16-os buszcsalád, a 105-ös és 990-es busz menetrendje változik, szombattól a 19-es, a 41-es és a 61-es villamos, valamint a 109-es busz közlekedik a megszokottól eltérően. A 2-es villamos hétfőn és kedden is rövidített útvonalon jár, a 15-ös és a 115-ös busz a Kiskörúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át közlekedik, a D12-es hajó csak 11 és 19 óra között jár.

Az esti tűzijáték miatt kedd késő délutántól a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó utca-Erzsébet híd-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen életbe lépő jelentős korlátozások és a hidak lezárása miatt változik a közösségi közlekedési járatok forgalmi rendje. Rövidített útvonalon, vagy terelve közlekedik a 4-es és 6-os villamos, az 5-ös, a 7-es és 133E, a 8E, a 9-es, a 11-es és 39-es, a 26-os, a 91-es, a 105-ös, a 109-es, a 110-es és 112-es, a 178-as és a 990-es busz.

A MÁV MTI-hez eljuttatott közlése szerint a megnövekedett utasforgalom függvényében egyes InterCity vonatokat több kocsival közlekednek. Augusztus 18-án és 19-én az ünnepnapra, 20-án a vasárnapra, 21-én pedig a hétfői munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A Volánbusz közlése szerint szombaton a szabadnapi, vasárnap a munkaszüneti napnak megfelelő, hétfőn a szabadnapi, 20-án a munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben.

