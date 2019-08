Úgy tárgyalt Győrben egy ügyvéd, hogy valójában Budapesten mondott épp védőbeszédet

A Győri Ítélőtáblán egy devizahiteles ügyben a hitelt felvevő adós ügyvédjét úgy szerepeltették a jegyzőkönyvben, mintha ott lett volna a tárgyaláson. A Fővárosi Ítélptábla soron kívüli vizsgálatot rendelt el.

A 24.hu cikke szerint meglehetősen furcsa dolog történt a Győri Ítélőtáblán idén június 20-án egy devizehiteles kontra pénzintézet ügyében. A cikk szerint a tárgyalás jegyzőkönyvéből kiderült, hogy a devizehiteles felperes ügyvédje is jelen volt a tárgyaláson, sőt még fel is szólalt, miután nyilatkoztatta őt és az alperes ügyvédjét is a bírói tanács. A jegyzőkönyv szerint mindketten azt mondták, hogy ügyfeleik a kérelmeiket fenntartják, további bizonyítási indítványuk nincs.

A Győri Ítélőtábla a tárgyalást ezután berekesztette, majd zárt tárgyaláson az adósra nézve kedvezőtlen ítéletet hozott.

A 24.hu cikke szerint az egész sztorival "mindössze" annyi a baj, hogy a felperes adós ügyvédje ugyanebben az időpontban a Budakörnyéki Járásbíróságon mondott épp védőbeszédet, vagyis eléggé gyanús, hogy nem tudott ott lenni Győrben ugyanabban az időben.

A lap megkereste a Győri Ítélőtáblát, hogy ez mégis hogyan sikerült, onnan azt a választ kapták, hogy az ügyvéd tényleg nem volt ott a tárgyaláson, elírást történt, amit egy végzéssel javítottak, de a tárgyalás ítéletét fenntartották. Amikor a lap arra is rákérdezett, hogy az is elírás-e, hogy az ott sem lévő ügyvéd fel is szólalt a tárgyaláson, akkor is kitartottak az elírás verziója mellett, valamint azt is kijelentették, hogy nincs mód az ügyben új tárgyalásra.

A 24.hu megkereste a Fővárosi Ítélőtáblát is, merthogy maga az ügy ott folyt egy ideig, csak aztán azért helyezték át Győrbe, hogy a Fővárosi Ítélőtábla leterheltségét csökkentsék. A Fővárosi Ítélőtábla a lappal azt közölte, hogy soron kívüli vizsgálatot indítanak az ügyben.

Az érintett ügyvéd, "Bihari Krisztina a 24.hu-nak elmondta, ügyfele büntetőfeljelentést készül tenni az ügyben, szerintük ugyanis felmerülhet a közokirat-hamisítás gyanúja. Mint mondta, hasonló esettel még nem találkozott, azt pedig különösen furcsállja, hogy a Győri Ítélőtábla egy egyszerű végzéssel intézné el az ügyet. Hozzátette, eddig sem volt nagy a bíróságokba vetett közbizalom, de ez az eset egészen biztosan nem erősít rajta."