Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 005,90 ponton zárt pénteken, 609,52 ponttal, 1,50 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.

A részvénypiac heti forgalma 40,62 milliárd forint volt az előző heti 53,18 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a héten.

Hétfőn a BÉT felülteljesítő volt. A vezető magyar papírok közül kiemelkedett a Mol és a Magyar Telekom teljesítménye, ugyanis előbbi árfolyama 1,41 százalékkal 3026 forintra, utóbbi ára pedig 1,67 százalékkal 425 forintra emelkedett.

Kedden a kereskedés kezdeti időszakát a politikai bizonytalanságok – argentin választás, hongkongi tüntetések, a kereskedelmi háború durvulása – befolyásolták. A BUX és a többi európai tőzsdeindex is jelentős mínuszban volt a nap folyamán, a nap vége felé azonban pluszba lökte a piacokat, hogy délután kiderült, Donald Trump amerikai elnök megenyhült a kereskedelmi háború kapcsán. Az amerikai kormány keddi bejelentése szerint mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik árucikk esetében pedig szeptember 1-jéről december 15-re halasztja a 10 százalékos pótlólagos vámtarifa kivetését.

A részvénypiacokon szerdán komoly eladói hullám alakult ki, miután a recessziós félelmek kerültek a piaci szereplők fókuszába. Több gyengébb makroadat érkezett egyebek közt az Európai Unióból és Kínából, illetve a kötvénypiacon a hosszú távú hozamok csökkenése is fokozta a recessziós félelmeket, ezáltal az európai parketten és az amerikai tőzsdén is egy nagyobb eladói nyomás rajzolódott ki. Ezzel párhuzamosan a BÉT is esett, a vezető részvények közül az OTP gyengült a leginkább, részvényeinek árfolyama 2,36 százalékkal 12 400 forintra esett.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közölte, hogy első becslése szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,9 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 5,1 százalékkal nőtt az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-hez eljuttatott heti elemzésében felidézte, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a KSH adatokra reagálva szerdán elmondta, hogy 4,3-4,4 százalékos GDP- növekedés várható az idén. A pénzügyminiszter kifejtette, hogy a magyar gazdaság nem veszített lendületéből, a növekedés mértéke a minisztérium előrejelzését is meghaladta. A kockázatok között kiemelte az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból, illetve a világgazdasági növekedés lassulását, ugyanakkor aláhúzta, hogy a hazai autóipar költségszintjei miatt egyelőre nem érezhető a német gazdasági lassulás.

Arról is beszámoltak, hogy a 4iG Nyrt. augusztus 14-én nagy összegű, 1,2 milliárd forintos szerződést kötött a Budapest Bank (BB) Zrt.-vel, a szerződés értelmében az informatikai társaság fejleszti a bank üzleti alkalmazását és kapcsolódó rendszereit.

A héten a vezető részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban, a részvények ára 0,48 százalékkal emelkedett, pénteken 420 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta az egymilliárd forintot.

A legkevésbé, 0,41 százalékkal a Richter árfolyama gyengült, a pénteki záróára 4880 forint volt, heti forgalma 5,25 milliárd forint volt.

A héten a Mol árfolyama 0,60 százalékkal visszaesett, a hét utolsó kereskedési napján 2966 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 8 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama a héten 3,16 százalékkal csökkent, pénteken 12 250 forinton zárt, heti forgalma több mint 22,71 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4320,18 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 6,56 ponttal, 0,15 százalékkal gyengült.

(MTI)