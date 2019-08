Emelkedni kezdtek az ingatlanárak vidéken is

Az állami támogatások egyre nagyobb hatással vannak az ingatlanpiacra, emelik az árakat, növelik a keresletet. Ez elsősorban vidéken, főleg azokon a településeken, amik rajta vannak a CSOK-listán, érzékelhető.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint a nagyvárosokban is várható még emelkedés, Debrecen például hamarosan utolérheti Budapestet. A kisebb települések piacát a CSOK-hatás kifejezetten megdobhatja, az árakat emelheti, hiszen nő a költözési kedv, ezáltal a kereslet is. – Budapest, Balaton és Győr után a kisebb településeken lévő ingatlanok ára is növekedésnek indulhat. Sok olyan község van Magyarországon, ahol akár egymillió forintért házat lehet venni konyhabútorral, függönnyel együtt. Ezeken a helyeken a legjobb ingatlanok ára is 8-12 millió forint között mozognak, miközben egy ilyen ház építési költsége ma meghaladja a 30-40 millió forintot. Ebből pedig az következik, hogy az árak fölfelé fognak kúszni – fogalmazott a szakember. Gadanecz Zoltán hozzátette, hatványozottan igaz lesz ez azokra a CSOK-listás falvakra, melyek közelében kisebb vállalkozások működnek vagy egyszerűen elérhető egy nagyobb város.

(Blikk)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com