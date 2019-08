Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon – összegezte tapasztalatait vasárnap közölt riportjában a Politico című lap.

A lap mintegy 20 külföldi diplomatával és elemzővel folytatott beszélgetéseket, és ezek alapján megállapította: elsöprő többségük arra számít, hogy Trump további négy évig a Fehér Házban marad. Nem egy diplomata még a második Trump-kormány tagjainak összetételét is latolgatta.

Erről a témáról nincs megbízható tudományos felmérés, de külföldi tisztségviselők a diplomácia szabályai miatt nem is vennének részt ilyen jellegű felmérésben – jegyezte meg a Politico. Majd hangsúlyozta, hogy a megkérdezettek közül senki nem akarta még csak felvetni sem, hogy Trump elveszíti a választásokat. Ehelyett Donald Trump és kormányzata előnyeit hangoztatták.

A diplomaták és az elemzők Trump várható győzelmének három elemét említették: ő a hivatalban lévő elnök, az amerikai gazdaság igen erős és a demokratáknak nincs olyan határozott jelöltje, aki kihívást intézhetne ellene.

A Politico szerint az elnökválasztás eredményével kapcsolatos várakozások befolyásolhatják azt is, hogy az Egyesült Államok szövetségesei és ellenfelei hogyan viszonyulnak a Trumppal és az amerikai kormányzattal folytatott jelenlegi tárgyalásokhoz. "Míg Kína és Irán megpróbál kivárni, több külföldi tisztségviselő is arra figyelmeztet, oktalanság lenne arra számítani, hogy Trump veszít 2020-ban" – írta a lap. Hozzátette: a megkérdezettek azzal is érveltek, hogy amennyiben Trump mégis veszítene 2020-ban, politikája és nézetei hosszú évekre meghatározhatják az Egyesült Államok külpolitikáját. A Politico szerint az Egyesült Államokban dolgozó külföldi nagykövetségek már a 2020 utáni időszakra készülnek, bár hozzátették, hogy képviseletüknek minden lehetőségre fel kell készülnie. Egyes diplomaták szerint a külpolitikában nem jelentene nagy különbséget, hogy Trump győz-e vagy veszít. Néhány demokrata párti elnökjelölt-aspiráns ugyanis szerintük Trumpéhoz hasonlóan az izolacionista (elszigetelődő) politika hívének mutatta magát. Trumpnak a "tisztességes kereskedelemre" vonatkozó elképzelései nem nagyon különböznek két demokrata párti elnökjelölt-aspiráns, Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor álláspontjától.

Trump nem elszigetelt jelenség. Kampányában és elnöksége idején is éppen arra ad választ, amit az amerikaiak éreznek. Nagyon gyakran realitás az a csalódottság, amelynek hangot ad, és az a panasz, amelyre válaszolt a kampányában

- fogalmazott egy európai diplomata.

(MTI)