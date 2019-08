Ezt mondta Merkel az EU-s pénzek magyarországi felhasználásáról

Ahogy azt korábban megírtuk, a Magyarországgal való kereskedelmi együttműködés fontosságát emelte ki Angela Merkel német kancellár hétfőn Sopronban, miután tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az itt elhangzottakkal kapcsolatban elkezdett terjedni az a kiírás a Facebookon, hogy Merkel nem mondta, hogy Magyarország jól használja fel az EU-s forrásokat, és "hírhamisítás" történt.

Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából tartott ökumenikus istentisztelet után a soproni városházán 2019. augusztus 19-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A páneurópai piknik 30. évfordulója alkalmából hétfőn Sopronba látogatott Angela Merkel, aki a köszöntője után munkamegbeszélést folytatott Orbán Viktorral. Az eseményt követő sajtótájékoztatóról több orgánum beszámolójában megjelent a német kancellár azon kijelentése, hogy Magyarország jól használja fel az uniós forrásokat.

A megszólalás kisebb turbulenciát eredményezett a hazai nyilvánosságban, miután több felületen elkezdett terjedni egy kiírás, amely szerint hírhamisításról van szó, Merkel nem is mondott ilyet az uniós pénzekről – írta meg ma az Index és a Mandiner.

Az Index azt írja,

A kancellár a sajtótájékoztatón szó szerint a következőt mondta:

A kohéziós alapok, a strukturális alapok azzal a céllal jöttek létre, hogy elősegítsék a konvergenciát az EU-n belül – és ha ránézünk a magyar gazdasági növekedési rátákra, akkor láthatjuk, hogy ezt a pénzt az ország jól fektette be, hogy ez az emberek javát szolgálja – és Németország örül, hogy magyarországi munkahelyeivel részt tud venni ebben a növekedésben.

A Mandiner is lefordította Merkel erről szóló nyilatkozatát, a német kancellár hivatalos oldalán (bundeskanzlerin.de) található leirat alapján.

A leirat szerint Merkel ezt mondta:

Először természetesen a kétoldalú kapcsolatainkat vettük tekintetbe. Ebben az összefüggésben azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy tényleg sokat kereskedik egymással a két ország, és hogy sok közvetlen befektetés érkezik Németországból Magyarországra ezeknek a cégeknek is az előnyére, tehát ebből Németország is profitál. A kereskedelmi mérleg 55 milliárd euróval nemcsak átfogó, hanem kiegyensúlyozott is. Ez azt jelenti, hogy a nemzetgazdaságaink szorosan össze vannak kötve.

Ha arról beszélünk, hogy a kohéziós és strukturális források milyen céllal kerülnek felhasználásra, azt kell mondanunk, hogy ezeket a forrásokat úgy használják fel, hogy az növelje a konvergenciát az Európai Unióban.

Ha megnézzük Magyarország gazdasági növekedésének adatait, azt látjuk, hogy Magyarország az emberek jólétének növelésére használja ezeket a pénzeket. Németország örül, hogy munkahelyekkel járulhat hozzá ehhez