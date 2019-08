Titkos létszámstopot rendelt el a kormány a közigazgatásban

Az érintettek nagyon nem örülnek, mert a márciusi felmondási hullám óta a megmaradt közszolgákra rengeteg munka hárult.

Az Index értesülései szerint a kormány titokban újabb létszámstopot rendelt el a közigazgatásban titokban, a közigazgatási intézményvezetők és miniszterek augusztus 14-én kapták meg az aznap életbe is lépő határozatot.

Fotó: Illusztráció/Budapest Főváros Kormányhivatala

A kormány tavaly nyáron is létszámstopot hirdetett, azt az idén márciusban életbe lépett Kormányzati igazgatásról szóló törvény (Kit) szüntette meg. A törvényben az szerepelt, hogy amennyiben egy üres álláshelyet hat hónapig nem töltenek be, akkor az elvész. A hivatalok így úgy számoltak, hogy szeptember 2-ig van lehetőségük ezeket az álláshelyeket betölteni.

"Ennek jegyében kiírták az álláspályázatokat, lezajlottak az állásinterjúk, kiválasztották az embereket, és sokan úgy tervezték, hogy majd szeptember elejétől munkába állnak, addig például felmondási idejüket töltik. Sokan abba a helyzetbe kerültek, hogy fölmondtak a munkahelyükön, most pedig várják, hogy mi lesz. Olyan esetről is tudunk, aki az új álláshely közelében már az albérletét is lefoglalózta.

A titkos határozat mellé az intézményvezetőknek belengettek esélyt, amely szerint kivételes esetben mentesítési kérelmet adhatnak be. Ennek elbírálásáról a kormány dönt. A közigazgatási vezetőknek most egyénileg, név szerint meg kell indokolniuk, hogy miért van szükségük arra, hogy az intézményükben legyen szakmai ügyintéző, bérszámfejtő, irodavezető vagy egyéb olyan munkatárs, aki az utóbbi időszakban hiányzott"

- olvasható az Index cikkében.

Egy közigazgatásban dolgozó a lapnak arról beszélt, eléggé nagy gyomorgörcsöt okozott a mostani határozat, ami szerint egy súlyos baki, mert hogy le akarták zárni a Kit értelmében nyitott álláshelyekre a jelentkezést, csakhogy ezt valami miatt nem szeptember 2-ai, hanem augusztus 14-ei határidővel tették meg.

Egyébiránt a Kit sem hozott megnyugvást a közigazgatási területre, ugyanis a megnövelt munkaidőkeret miatt ezrek mondtak fel, és bár a kormány azt hangoztatta, hogy ez nem veszélyezteti az ügyintézést, a nyárra már több kormányhivatalnál, kormányablaknál számoltak be állandó tömegjelenetekről a lapok.