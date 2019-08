A liberálisok is visszalépnek Karácsony javára

Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban.

Közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje, Sermer Ádám, a Liberálisok főpolgármester-jelöltje, Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője és elnökségi tagja és Molnár Zsolt, az MSZP budapesti választmányának elnöke.

A sajtótájékoztatón Gy. Németh azt mondta, a DK kezdeményezésére tárgyaltak a Liberálisokkal, a tárgyalások pedig sikeresek voltak, mint fogalmazott, "a premierre minden összeáll".

Sermer Ádám bejelentette, hogy megszületett a megállapodás az ellenzék részéről, ami lehetővé teszi, hogy Karácsony Gergely legyen az ellenzék egyetlen főpolgármester-jelöltje, mint fogalmazott, rajta kívül kizárólag Fidesz-párti jelöltek maradtak állva a főpolgármester-választásra.

Azt is mondta, hogy tartalmi alapú megállapodást kötöttek Karácsonyékkal, a kampányt együtt folytatják majd. Hozzátette, a megállapodásnak sok eleme van, ezek egyike az, hogy az V. kerületben a Liberálisok budapesti elnöke, Szabaday Viktor egy egyéni körzetben közös ellenzéki jelölt lesz.

Karácsony azt mondta, sokszínű a változást akaró sokaság, és most ez a sokszínű tábor gyarapodott a Liberálisokkal is. Közölte azt is, hogy "tudjuk, hogy azok a jelöltek, akik elindulnak még, azok nem az ellenzék jelöltjei", mert csak egy ellenzéki jelölt van és lesz mindenhol.

Molnár Zsolt úgy fogalmazott, hogy ez az "összefogás plusz", mert összefogás eddig is volt, de "a hatnál több a hét", és az új szövetségesek csatlakozásával tovább nőttek Karácsony Gergely esélyei a győzelemre, illetve új kiváló jelölttel is gazdagodtak Szabaday Viktor személyében.

