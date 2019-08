Felnőtt a megasztáros Patai Anna

Patai Anna 2010-ben, a Megasztár ötödik évadában tűnt fel. Az akkor 11 éves kislányból azóta komoly, felnőtt nő lett, aki pár hónapja el is költözött otthonról, s már szerelmével, Bencével él együtt.

Fotó: Patai Anna / Facebook

Anna hétfőn ünnepli a 20. születésnapját, s bár külseje jócskán megváltozott a műsor óta, a haja például szőke lett, máig felismerik és leszólítják az utcán. A Blikk készített vele interjút:

Hogyan szokott ünnepelni?

Bence mindig elvisz ilyenkor vacsorázni, sétálunk, együtt vagyunk. A szüleimet is meglátogatom, ők is megköszöntenek, szóval igazán visszafogottan. Nincs nagy buli, nincs szükségem az ilyen felhajtásra. Van egy két hónapos kiskutyánk, Rudi, akit nem is nagyon lehet hosszú időre magára hagyni, mert mindent szétrág.