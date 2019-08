Csökken Tarlós népszerűsége, kiéleződik a verseny a főpolgármesteri posztért

Kormányhoz közeli intézet nem publikált mérései utalnak a változásra.

Tarlós István néhány hónapja még jóval népszerűbb volt a fővárosban a Fidesznél, épp ez volt a fő érv arra, hogy Orbán Viktor felkérte, induljon el az októberi önkormányzati választáson, és – noha elmúlt hetvenéves – vállaljon el még egy főpolgármesteri ciklust. Közvélemény-kutatók régóta mondják, hogy Tarlósra a Jobbik és az LMP támogatói közül is nagy számban szavaz(ná)nak át, és tény, hogy négy cikluson át volt a parlamenti választáson rendre balra húzó Óbuda polgármestere.

Mostanra viszont információnk szerint elolvadhatott a Fidesz előtti fórja, úgy tudjuk, erre utalnak kormányhoz közeli intézetek nem publikált mérései is, mint ahogy az ellenzék által rendelt kutatások szerint is csak hibahatár körüli különbséggel vezet Karácsony Gergely előtt. Vagyis másfél hónappal a választás előtt kiélezett a verseny néz ki a két esélyes főpolgármester-jelölt között. Hasonló számokat ismertetett egy csütörtöki háttérbeszélgetésen Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke, akit természetesen akkor sem lehet elfogulatlan szemlélőnek nevezni, ha korábban épp azért érték bírálatok, mert jó viszonyt ápol fideszes politikusokkal, köztük a főpolgármesterrel is.

(24.hu)

Cikk- és címlapkép: MTI Fotó: Bruzák Noémi