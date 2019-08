Gyorsan jött a válasz a Fidesz ma bejelentett kampányüzenetére.

A Facebookon reagált Gyurcsány Ferenc a Fidesz régi-új kampányüzenetére, a kerítésbontásozásra

– szúrta ki az Index.

Ahogy korábban megírtuk, a Fidesz kampányt indít arról, hogy Gyurcsányék lebontanák a kerítést.

A Fidesz tájékoztató kampányban hívja fel a figyelmet arra, hogy Gyurcsányék lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat

- közölte a kormánypárti frakció szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Halász János azt mondta, a magyar embereknek tudniuk kell Gyurcsányék terveiről, hiszen "ők vezérlik az egész ellenzéket most, az önkormányzati választáson is". Az a Gyurcsányné, aki bejelentette, nem akarják, hogy Brüsszel egyetlen fillérrel is hozzájáruljon a magyar határvédelem költségeihez, ott ül az Európai Parlamentben, és "Magyarország ellen áskálódik" – fogalmazott. A szóvivő szerint a bevándorláspárti európai baloldallal együtt le akarják bontani a kerítést, ki akarják iktatni a magyar határvédelmet, miközben migránskvótát akarnak, és öntik a pénzt a bevándorlást szervező Soros-szervezeteknek. Halász János közölte: a Fidesz kampánya jövő héten indul a szokásos kampányeszközökkel, például telefonon.

Gyurcsány most erre reagált közösségi oldalán.

A DK-elnök azt írta, nem akarják lebontani a kerítést.

Hű, de hülyék vagytok. A franc se akarja lebontani a kerítést. Ha már sok pénzt ellopva odaraktátok, hát maradjon. Nem kér enni. Miért fizetnénk milliárdokat a bontásért!? Az persze igaz, hogy a közösből eszünk ágában sincs támogatni, hogy egy méter kerítést majdnem annyiból építettetek, mint mi annak idején autópályát. Mert ugye elloptátok a pénz jelentős részét. Mert mentesítettétek az építkezést a közbeszerzés alól. Mert a haveroknak kellett a pénz. Mert a kerítés nem óvta meg Európát, csak elterelte a menekülteket Szlovénia felé. Mert az egész Orbán menekültellenes hisztériájához kellett. Mert a valóságos cél nem Európa biztonsága, hanem Orbán hatalmának fenntartásáról szólt. Szóval majd ha elszámoltok a pénzekkel, ha bebizonyítjátok, hogy akár egyetlen menekült is visszafordult Európából és nem csak megkerülte a magyar határt, akkor beszélhetünk arról, hogy mi jár nektek. Mondom nektek. Nem Magyarországnak

- írta Gyurcsány a Facebookon.

Forrás: Index, MTI

Címlapi kép: MTI