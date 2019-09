A kormány feladata, és ha lehetősége van, kötelessége is támogatni a templomépítési törekvéseket, amit most 250 millió forinttal tett meg a Szent II. János Pál nevét felvevő missziós központ esetében – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Egerben a templomot felszentelő szentmisét követően az MTI-nek.

Soltész Miklós több szempontból is szimbolikusnak nevezte a templomot. Utalt az annak helyet adó lakótelep házainak elrendezésére, amelyek a levegőből nézve az CCCP feliratot adják ki.

A Szovjetuniónak, a kommunizmusnak egyik fő törekvése volt, hogy a hitet, a vallást, a kereszténységet teljesen kiirtsa, megszüntesse és ott, ahol új lakótelepet (...) építettek, nem is engedték templom építését

- fogalmazott.

Az államtitkár szerint

szimbolikus, hogy harminc évvel a rendszerváltoztatás után sikerült ide, egy volt bútorraktárból, későbbi konditeremből templomot építeni, amely Szent II. János Pál nevét vette föl.

Ő volt az, aki erőteljesen küzdött a kommunizmus ellen, aki fölemelte a szavát a liberalizmus azon támadásai ellen is, amelyek megint csak a kereszténység ellen történnek – mondta Soltész Miklós.

"Öröm számunkra, hogy ellentétben azzal a nyugat-európai nagyon szomorú gyakorlattal, mely szerint templomokat sorra bezárnak, alakítanak át például mulatókká, edzőtermekké, ennek az ellenkezője zajlik Magyarországon" – jelentette ki Soltész Miklós.

Az államtitkár azt mondta: biztos abban, hogy ami támogatást a kormány az egyházaknak ad, most épp itt a katolikus egyháznak, az lelkileg is és az ország nemzeti hite szempontjából is fontos és nagy jelentőséggel bír.

A vasárnapi templomfelszentelésen Mieczyslaw Mokrzycki lembergi érsek Ternyák Csaba egri érsek oldalán mutatott be ünnepi szentmisét.

Forrás: MTI