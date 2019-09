Ma megkezdődik az időjárás gyökeres átalakulása, kiadták a riasztást az északnyugati járásokra

Hétfőn hidegfront éri el hazánkat. Előbb a Dunántúlon, kedden már keleten is visszaesik a hőmérséklet. A frontot főként az ország északnyugati harmadán kíséri szórványos eső, zápor, zivatar. Az északnyugatira, északira forduló szél a Dunántúlon megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Az Alföldön még tartja magát a kánikula.

Északnyugaton többnyire erősen felhős időre számíthatunk, másutt eleinte derült lesz az ég, majd gomolyfelhők képződnek, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon ígérkezik. Kezdetben északnyugaton, majd délkelet, kelet kivételével másutt is kialakulhat zápor, zivatar. Eleinte északnyugaton, később máshol is északira, északnyugatira fordul a szél, több helyen megerősödik, délután a Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. Zivatar környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet napközben általában 28 és 35, északnyugaton 24 és 27 fok között valószínű. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2019.09.02. hétfő éjfélig

HŐSÉG -

Ma az ország döntő részén, hétfőn pedig a keleti, délkeleti megyékben 25 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

- ZIVATAR -

Este helyenként még előfordulhat zivatar szélerősödés (45-70 km/h), intenzív csapadékhullás, esetleg kisméretű jég kíséretében.

Az éjféli óráktól hidegfront éri el az országot. Emiatt előbb az északnyugati megyékben, holnap napközben az ország északi, északnyugati felén, késő este pedig kisebb eséllyel a középső tájakon alakulhat ki zivatar. Környezetükben helyenként felhőszakadás (15-30 mm), viharos szél (60-75 km/h) és jégeső előfordulhat.

- SZÉL -

Hétfő délutántól az északira, északnyugatira forduló szelet a Dunántúl északnyugati tájain és a Dunántúli-középhegységben időnként viharos (ált. 60-65, néhol ~70 km/h) lökések kísérik.

