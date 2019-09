A BKK-nak is becsöngettek, újra járnak a nagykörúti villamosok

A tanév kezdésével a BKK is sűríti járatait, az egész nyáron tartó nagykörúti villamosvonal-felújítás is véget ért. A 3-as metró déli szakaszán a munkálatok még folynak.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményei szerint a tanév kezdetével a közlekedési vállalat is átáll a nyári időszámításról az iskolaidőszak alatt megszokott és sűrűbb menetrendre.

Fotó: pixabay.com CCO

Az egész nyáron át tartó nagykörúti villamosvonal-felújítás is véget ért, szeptember 2-a üzemkezdettől már újra a teljes vonalon járnak a 4-es és 6-os járatok Combinói. A BKK közlése szerint szeptember folyamán még várhatóak kisebb munkálatok a vonalon, de ezek "villamos- és utasforgalmat nem zavaró utómunkák" lesznek csak.

A 3-as metró déli szakaszának renoválása is folyamatban van még, emiatt a BKK arra figyelmezteti a dél-pesti közlekedőket, hogy a megszokottnál hosszabb menetidővel számoljanak a terelések, ideiglenes buszsávok és egyebek miatt.

Közleményük szerint

"Jelenleg is tart az M3-as metró felújítása, ezért a metró hétköznapokon továbbra is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között jár, míg Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között pótlóbusz közlekedik. A tanév kezdetétől a legforgalmasabb csúcsidőszakokban továbbra is igen sűrűn, átlagosan 45 másodpercenként indul az M3-as és az M3E pótlóbusz. A Határ úttól induló M3E pótlóbusz a reggeli időszakban a Nagyvárad tér felé – a csúcsidei eljutást meggyorsítva – továbbra is a Népliget megállóhely érintése nélkül, az Üllői úti felüljárón át közlekedik, ugyanakkor a kényelmesebb eljutás érdekében már hétköznap délután is jár a Határ út felé, ekkor viszont az M3 pótlóbuszhoz hasonlóan megáll a Népligetnél is.

Továbbra is felhívjuk a figyelmet a Dél-Pest és a belváros közötti gyors eljutást segítő alternatív járatok használatára:

- A Gloriett-lakótelep és a Havanna-lakótelep felől a 194M gyorsjárati busszal közvetlenül elérhető a Nagyvárad tér, az M3-as metró ideiglenes végállomása. Ez a gyorsjárat az utazóközönség körében igen népszerűvé vált, ezért a járat közlekedését sűrítjük: szeptembertől a legforgalmasabb reggeli időszakokban 3-4 percenként indulnak a buszok.

- Pesterzsébet, illetve Soroksár felől a metrópótlás miatt a Soroksári úton a Nagykörút felé kapcsolatot biztosító 23-as buszcsalád gyorsjáratait célszerű választani: a 23E és a 223M együttesen igen sűrűn, szeptembertől reggelente 2-3 percenként indul.

- A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, valamint a Gyömrői út és környezete közvetlen metrókapcsolata ezentúl is biztosított a Nagyvárad térig meghosszabbított 200E buszjárattal.

- Az Alacskai úti lakótelep, illetve Pestszentimre felől ezentúl is a Nagyvárad térre közvetlen kapcsolatot biztosító 254M autóbuszt érdemes választani. Gyál, valamint Pestszentimre felől a reggeli csúcsidőszakban az M3-as metró vonala – a 254M busz mellett – a Nagyvárad térig meghosszabbított 84M, 94M, 294M gyorsjárattal is elérhető. A gyáli utasoknak délután a Nagyvárad tér irányából a 254M buszra érdemes szállni: ezzel a járattal elérik a Nagykőrösi úton át Gyál felé közlekedő járatokat, amelyekre a Szentlőrinci út megállóhelyen közös peronon nyílik átszállási lehetőség.

- Rákoskeresztúr és Rákoscsaba felől, továbbá az Újhegyi lakótelep felől a belváros továbbra is elérhető a lezárt metrószakasz elkerülésével, az Örs vezér tere felé indulva, majd ott az M2-es metróra átszállva.

Az elővárosi szolgáltatók is továbbra is segítik a dél-pesti régióból a belváros felé utazókat:

- A dél-pesti térségben a felárköteles vonatokat (InterCity, gyorsvonat) a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, illetve Ferihegy között a Budapest-bérlet típusú termékekkel rendelkező utasok felár nélkül vehetik igénybe.

- A Soroksári úton, illetve a Nagykőrösi úton közlekedő elővárosi buszjáratok a reggeli csúcsidőszakban a Nagyvárad tér ideiglenes metróvégállomás érintésével közlekednek."