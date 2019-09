Ugyan még csak augusztus közepén lépett ki az LMP-ből, szeptember másodikán már a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő-jelöltjeként jelentettek be egy XIII. kerületi politikust, Tempfli Józsefet.

Napokon belül már a második ex-LMP-s bukkan fel a kormánypártok képviselőjelöltjeként az önkormányzati választáson

Hétfőn írta meg az Index, hogy a budakeszi képviselő-testületbe 2014-ben LMP-sként bejutó Ligetiné Komáromi Gabriella pár hete kilépett az LMP-ből, hogy szeptemberre már a Fidesz jelöltje legyen az önkormányzati választáson. Mára pedig kiderült, van más hasonló eset is:

augusztus közepén kilépett az LMP-ből Tempfli József, XIII. kerületi LMP-s politikus, hogy szeptember másodikán már a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeként jelentkezhessen be

Akárcsak Ligetiné, úgy Tempfli is jelenleg is önkormányzati képviselő, és az is közös mindkettőjükben, hogy az LMP kompenzációs listájáról jutottak a testületekbe 2014-ben.

A lap hozzáteszi, a 7. számú egyéni választókerületben, ahol Tempfli indul 2014-ben 58 százalékkal nyert az MSZP-s Karácsonyi Zoltán, aki most is indul.

Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára az Azonnalinak úgy kommentálta a dolgot:

Ez egy elég meglepő fejlemény. Azt is jelzi, hogy a Fidesz eléggé rottyon lehet

A kérdésre, hogy tud-e másik, hasonló esetről az angyalföldin és a budakeszin kívül, nemmel felelt a lapnak.

Tempfli Józsefet az üggyel kapcsolatban még nem érte el a lap.

