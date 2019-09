Gyermekelhelyezési perbe torkollhat L. L. Junior családi tragédiája.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az énekes kisebbik, 3 éves fiát szombat kora este halálra gázolták Zuglóban a Vezér és Füredi út találkozásánál. A gyermek életéért közel egy órát küzdöttek a mentők, sajnos mindhiába.

A gyászoló zenész kisebbik gyermekének halála után magához vette a nagyobbik fiút, Lacikát, és nem is akarja már visszaadni az édesanyjának, Csillának

- tudta meg a Bors. A rapper szerint volt párja felelős lehet a kicsi haláláért.

A kisfiú a szemtanúk szerint édesanyjával kelt át egy zebrán szombaton, amikor a gyermek egyszer csak kirántotta a kezét, és elkezdett átszaladni a túloldalra. Ekkor gázolta halálra egy érkező autó. Mivel L. L. Juniorban ezek alapján felmerült, hogy az anya is felelős lehet a tragédiáért, úgy döntött, hogy elperli tőle nagyobbik fiát.

Junior már a tragédia másnapján azt írta közösségi oldalán: jogi lépéseket fontolgat. A Bors Junior ügyvédjétől, dr. Mester Csabától megtudta,

a zenész a dolgok jelenlegi állása szerint vissza sem adná anyukájának a kisfiút, ugyanis az anyát hibáztatja a balesetért.

Az énekes és gyermekei anyja külön élnek, a zenész ügyvédje szerint a nyáron már meg is állapodtak a gyermekek közös felügyeletében, csak az ítélkezési szünet miatt nem véglegesítették megállapodásukat. Tájékoztatása szerint L. L. Junior most már nem is akarja érvényesíteni, helyette inkább a gyermek teljes felügyeletéért nyújt be keresetet, kizárólag láthatást akar biztosítani az anyának.

Ügyfelem a jelenlegi helyzetben nem tarthatta magát ehhez a megállapodáshoz, magához vette a nagyobbik fiát. Most az édesanya pszichés állapota sem teszi lehetővé, hogy gondoskodjon róla, ez független a büntetőjogi felelősségétől. De az is igaz, hogy ugyan mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, nehezen elképzelhető ügyfelem számára az a helyzet, hogy a gondoskodása és felügyelete alatt álló gyerek kirohanjon az útra

– mondta az ügyvéd a lapnak. A Bors rákérdezett konkrétan arra is, hogy Juniorban felmerült-e az anya felelőssége.

Természetesen felmerült. Amellett, hogy ebben a helyzetben az érző apai szív megszakad, az anya részben vagy egészben felelős lehet, ügyfelemnek pedig gondoskodnia kell a fiáról

– mondta dr. Mester, hozzátéve: még a héten bíróságra mennek, hogy rendeljenek el ideiglenes határozatot a felügyeleti jogokról.

A büntetőjogi felelősségtől függ, hogy mi lesz a jövő ez után

– fogalmazott az ügyvéd.

A Bors felkereste az édesanya ügyvédjét is.

A gyászoló édesanya ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor büntető szakjogász a lapnak elmondta:

Junior teljes mértékben Csillát hibáztatja. A közösségi oldalán és ügyvédje, dr. Mester Csaba által is nyílt hadüzenetet indított ellene: el akarják venni ügyfelemtől a gyermekét.

Hozzátette, hogy "Junior már a tragédia napján elvitte első szülött fiát az összeomlott édesanyától, mondván, a gyermeket a nagymama majd nyugtatja, amíg Csilla sokkhatás alatt van, de nem sokkal később megüzente volt párjának, hogy nem fogja visszaadni Lacikát."

Forrás: Bors, 444.hu

Címlapi kép: Instagram