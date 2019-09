40 ezer forintra büntettek egy rádiót, mert túltolta a kormánypropagandát

Több rádiónál és televíziónál is szabálytalanságokat talált a médiatanács a médiaszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésének január 1. és március 31. közötti ellenőrzésekor – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Fotó: MTI/Szecsődi Balázs

A közleményben azt írták, a médiatörvény alapján a médiaszolgáltatók meghatározott köre köteles havonta adatokat szolgáltatni, hogy a médiatanács ellenőrizhesse a műsorkvótákra vonatkozó előírások betartását, ezt azonban

35 rádió és televízió 27 médiaszolgáltatója nem teljesítette határidőre.

A testület emiatt nyolc szolgáltatót figyelmeztetett, 19 esetben pedig 12 ezer forinttól mintegy 125 ezer forintos bírságot rótt ki – tették hozzá.

Közölték, a médiatanács a Budapest 105,9 MHz-cel hálózatba kapcsolódó szegedi Karc FM 100,2 helyi, közösségi rádió szolgáltatójára 200 ezer forintos bírságot szabott ki, mert az egy májusi adáshéten eltért a saját műsoridősávjától, több alkalommal nem a saját megnevezését használta, a vállaltnál kevesebb magyar zenét, közszolgálati és a helyi mindennapi életet segítő műsort adott, valamint nem sugárzott nemzetiségi vagy kisebbségi műsort.

A helyi, kereskedelmi jelleggel Orosházán működő Mega Rádió szolgáltatóját 50 ezer forintra bírságolták, mert egy májusi adáshéten a törvényben leírtaknál kevesebb szöveget és magyar zenét, valamint túl sok zenét és ismétlést tett közzé.

A Rábaközi Televízió üzemeltetőjére 40 ezer forint bírságot róttak ki, mert egy májusi adáshéten összesen 783 alkalommal úgy tette közzé képújságjában a "Támogassuk Orbán Viktor programját" és a "szavaznifogok.eu" című közleményeit, hogy a politikai reklámokat nem különböztette meg a többi hirdetéstől, és a reklámok megrendelőjét sem jelölte meg

- olvasható a közleményben.

Ismertették, a grémium a Magyar Katolikus Rádiót azért szólította fel a jogszerű magatartás követelményeinek betartására, mert egy júniusi adáshéten kevesebb hírműsort, valamint több ismétlést tett közzé a megengedettnél.

A közlemény szerint a médiatanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek minden körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.

Tájékoztattak arról is, hogy a médiatanács a szolgáltató kérelmére további öt évvel – 2024. november 17-ig – meghosszabbította a Gyöngyös 101,7 MHz és a Hatvan 87,9 MHz helyi rádiós frekvenciákon kereskedelmi jelleggel sugárzó 101,7 Rádió 1 szolgáltatójának jogosultságát.

Elfogadta a testület a jelenleg használaton kívüli Keszthely 92,2 MHz-es helyi és a Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós frekvencia pályázati felhívásának tervezeteit közösségi jellegű hasznosításra. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok a testület honlapján csütörtökön jelennek meg – írták.

A Közösségi Rádiózásért Egyesület kérelmére ahhoz is hozzájárultak, hogy a Budapest 87,6 MHz-en szóló Broadway Rádió Spirit FM néven folytassa a sugárzást. Továbbá megszüntették a szerződéskötési eljárást a Győr 96,4 MHz frekvencia pályázati eljárásában, mert a nyertes Fehérvár Rádió Kft. tájékoztatta a médiatanácsot, hogy eláll a hatósági szerződés megkötésétől. Ezzel együtt a testület megszüntette a Lajta Rádió Kft. és a Radio Plus Kft. kérelmére a két szolgáltató korábbi beadványa alapján indított szerződésmódosítási eljárást is, így továbbra is a Győr 103,1 MHz kapcsolódik hálózatba a Budapest 96,4 MHz – Rádió 1-gyel – áll a közleményben.