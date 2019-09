Államtitkár: az egyházak megérdemlik és meg is kapják a támogatást

Az egyházak közösségfejlesztő munkájukért minden támogatást megérdemelnek, és meg is fognak kapni a jövőben – jelentette ki Soltész Miklós csütörtökön Salgótarjánban, rámutatva: a kormány nagymértékben támogatta az egyházakat az elmúlt években Magyarországon és a Kárpát-medencében.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a salgótarjáni katolikus főplébánia templomban tartott sajtótájékoztatót, ahol jelenleg is zajlik a felújítás a Modern városok program keretében 450 millió forintból.

Kiemelte: a kormány segíti a megyei jogú városokat, így Salgótarjánt is, és függetlenül attól, hogy a város vezetése ellenzéki, több mint 10 milliárd forintos támogatást kapott gazdaságfejlesztésre az elmúlt évek során, ami jelentősen segítheti Salgótarján fejlődését. Soltész Miklós ugyanakkor hozzátette:

biztos benne, hogy ezt a lehetőséget jobban is ki lehetett volna használni, és abban is, hogy a jövőben egy új városvezetéssel ez meg is történik.