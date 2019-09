Migráns alig, a kormány mégis fenntartja a válsághelyzetet

Magyarország biztonsága és határvédelme érdekében a kormány meghosszabbítja a Magyarország egész területére elrendelt, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtökön.

A közlemény szerint az erről szóló kormányrendelet hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben.

Azt írták: az illegális határátlépési kísérletek továbbra is folyamatosak, csak az idén már 7 ezren próbálkoztak, ezért szükség van a határvédelemre. Közölték továbbá: Szerbiában már kritikus a helyzet a migránsok miatt, Bosznia-Hercegovinában is több ezren, Görögországban nagyjából 30 ezren vannak, és újabb tömegek érkeznek, amelyek a balkáni útvonalon akarnak Európa belsejébe jutni. Jelezték: a kerítés és a határvédelem nélkül Magyarország ismét a bevándorlás egyik főútvonala lenne, ahogy a 2015-ös migránsválság idején.

Emlékeztettek arra: az intézkedés speciális jogosítványokat ad az állami, rendvédelmi szerveknek, így garantálható, hogy továbbra is a lehető leghatékonyabban léphessenek fel az illegális bevándorlókkal szemben az országhatár mentén és az ország területén is. A rendőrség az ország területén is folyamatosan rendszeresen azonosít illegális migránsokat, akiket visszaszállít a határkerítéshez – olvasható a közleményben.

Közölték: Magyarország saját erejéből 2015 óta összesen 504 milliárd forintot fordított a határvédelemre, és továbbra is felháborítónak tartják, hogy a távozó Európai Bizottság a határvédelemre fordított kiadások alig több mint 1 százalékát térítené meg Magyarországnak, miközben az "Európa biztonságát veszélyeztető, bevándorlásszervező" civil szervezetekhez (ngo-khoz) "öntik a pénzt".

Hangsúlyozták, hogy a magyar kormány az olasz kormánycsere miatt figyelemmel követi az Afrika és Olaszország közötti migrációs útvonal alakulását is, mert ha az új baloldali olasz kormány megnyitja a kikötőket, "még súlyosabb migrációs válság lesz Európában".

A migrációs válsághelyzetet 2016 márciusában hirdette ki a kormány. Azóta folyamatosan fenntartották az intézkedést.

