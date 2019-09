"Mindenki hagyjon békén” – magányra vágyik Jakupcsek Gabriella

Jakupcsek Gabriella, az ATV műsorvezetője elárulta, ha nincs lekötve a kreatív energiája, annak rendre a szerettei látják kárát – munka nélkül nem „teljes az élete”.

Fotó: Jakupcsek Gabriella / Facebook

"Jobban járnak, ha dolgozom, mert különben otthon mozgósítom azt a mérhetetlen energiámat és az senkinek sem jó. Sok konfliktusom van ebből az életben. Hiszen attól, hogy meg tudok valamit csinálni, bírom a tempót és nagyon sokszor úgymond plusz köröket futok feleslegesen, attól még nem biztos, hogy jó mindenkitől ugyanezt elvárni" – vallotta be Jakupcsek Gabriella Rónai Egonnak a vasárnap esti a Húzós című műsorban, ami kivételesen most az ATV-n lesz látható. A különkiadásban Gabi azt is elmondta, nem biztos abban, hogy sikeres dolgozó nőként tökéletes feleség tud lenni.

"Persze ez minden olyan nő problémája, akinek hivatása van" – magyarázta a műsorvezetőnő, aki fontos közéleti és társadalmi kérdéseket, nehéz, betegségekről és tragédiákról is szóló témákat feszeget Jakupcsek Plusz című műsorában, s ez nem múlik el nyom nélkül.

"Szükségem van arra, hogy amikor a felvételek leállnak, legyen szünetem, egy-két hét, hónap. Olyankor sokat olvasok, utazom, barátokkal találkozom, beszélgetek. A Danubius Rádióban is anno azért mondtam fel, mert nem tudták megoldani, hogy kiszálljak időnként egy-két hétre" – mondta Gabi , aki annak ellenére is vágyik néha az egyedüllétre, hogy közel egy éve teljesen új szerepkörben is megtalálta a boldogságot, nagymama lett, így a kislánya, Emma mellett egy újabb kisgyerek ad neki feledhetetlen pillanatokat. "Meg kell szűnnöm időnként, elmenni és egyedül lenni. Erre otthon is szükségem van. Szép csendben elvonulok, mindenki hagyjon békén. Összeszedem magam, szükségem van a belső csendre, aztán mintha mi sem történt volna, mehet minden tovább" – tette hozzá Jakupcsek Gabi.

Blikk