Durva zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, narancssárgába borult az ország kétharmada

Észak-Olaszország felett ciklon mélyül ki, ennek hidegfrontja alakítja hazánk időjárását a hétfői nap folyamán.

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás is lehet. Délután nyugat felől határozott felhőzet-csökkenés veszi kezdetét, ezzel együtt a csapadék súlypontja is a keleti országrészre helyeződik át. Ott csak estefelé csökken a felhőzet, és áll el az eső. A délies, majd az egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira forduló szelet olykor erős, zivatarok környezetben akár viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 25 fok között valószínű, de a keleti határvidéken 26, 29 fok is lehet. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2019.09.09. hétfő éjfélig

Délnyugat, nyugat felől újabb összefüggő csapadéktömbök érkeznek, illetve közben képződnek is, és ezek északkeleti irányba vonulnak. Kezdetben főként a Dunántúlon várhatóak zivatarok, majd a kiterjedtebb csapadékzóna lassan, fokozatosan kelet felé helyeződik át, és előreláthatólag hétfőn késő délelőtt válik intenzívvé a Dunántúl keleti, valamint az Alföld nyugati tájai felett, ekkor akár heves zivatarok is kialakulhatnak. A rendszer hétfő kora este érheti el a Tiszántúlt, majd keddre virradóra legyengülve elhagyja az országot.

A zivatarokat felhőszakadás (ált. 20-30 mm, az Északi-középhegységben és az Alföld egyes részein lokálisan akár ezt meghaladó mennyiség) kísérheti, valamint jellemzőbbek lehetnek a viharos (~70-90 km/h) lökések is, helyenként jégeső is előfordulhat.

