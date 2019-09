Orbán Viktor levelet ír a nyugdíjasoknak

Lapinformációk szerint még az őszi önkormányzati választások előtt minden magyar nyugdíjas levelet fog kapni a miniszterelnöktől.

A HVG által megszerzett levélben Orbán Viktor a nemrég bejelentett 9000 forintos rezsiutalványra hívja fel a figyelmet, valamint arra is emlékezteti a címzettet, hogy a kormány már korábban is csökkentette a nyugdíjas háztartások rezsiköltségeit és azóta is kitart mellette.

Azért írok Önnek, mert a magyar gazdaság 2019-ben is jobban teljesít, így újra minden nyugdíjast kedvezően érintő döntést hoztunk

– olvasható Orbán levelében.

Egy nemzet vagyunk, ezért úgy gondoljuk, ha sikeres a gazdaság, akkor annak eredményeiből részesülnie kell az idősebb nemzedéknek is! Tisztelettel és megbecsüléssel gondolunk azokra, akiknek a munkája megalapozta a mai eredményeket

– írta a miniszterelnök.

Hozzátette:

a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a magyar kormányra.

Forrás: HVG, 24.hu

Címlapi kép: MTI/Máthé Zoltán