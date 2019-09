A magyar diplomácia és egész Magyarország sikere, hogy Trócsányi Lászlót ilyen fontos területet jelentő biztosi posztra jelölték – mondta a kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán csütörtök este.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős posztra jelölte a magyar politikust.

Hollik István kiemelte: ez fontos visszajelzés, mivel Magyarországnak régóta az az álláspontja, hogy az Európai Unió nyugat-balkáni bővítése Magyarország és az EU biztonságát is növelheti.

Azzal kapcsolatban, hogy eddig mintegy 31 ezer igénylés érkezett a babaváró támogatásra, és csaknem 19 ezer szerződést kötöttek meg a bankok, Hollik István azt mondta: ez is jelzi a kormányzatnak, hogy valóban szükségesek ezek a kedvezmények, és valódi segítséget jelentenek a gyermeket vállalni készülő és a többgyermekes családoknak. Továbbra is arra biztatják a családokat, hogy vegyék igénybe a támogatásokat – tette hozzá.

A kormányszóvivő kitért arra is, hogy a jászberényi Electrolux gyár csoportos létszámleépítésével kapcsolatban a kormányhivatal vizsgálja a 800 embert érintő intézkedés jogszerűségét. Emlékeztetett: Varga Mihály pénzügyminiszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Jászberénybe látogatott, ezzel is jelezve, hogy a magyar kormány számára minden álláshely fontos. A helyzet kezelésére külön munkaügyi irodát is nyitnak, hogy a csoportos létszámleépítésben érintett emberek egyetlen napig se legyenek munkanélküliek – közölte Hollik István.

(MTI)