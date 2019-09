Az álhírben egy nem létező cég és egy nem létező magyar város is szerepelt.

Augusztusban a média egy része, aztán a Miniszterelnökség is gyanútlanul bedőlt egy álhírgyárosnak. A budapesti bűzért ugyanis egy olyan cég vállalta a felelősséget, ami nem is létezik. Ezután belső vizsgálat indult. Ennek eredményeként most leváltották a Pest Megyei Kormányhivatalnak azt a vezető munkatársát, aki az álhírre hivatkozva adott hivatalos tájékoztatást a Budapestet és környékét elárasztó trágyaszaggal kapcsolatban – tudta meg az Origo.

Az Origo azt írja:

a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője leváltotta azt a vezető munkatársát, aki téves tájékoztatást nyújtott az augusztus eleji, Budapesten, illetve Fejér és Pest megyében terjedő trágyaszag ügyében. A kormányhivatal vezetőjét a Miniszterelnökség utasította vizsgálatra, ennek eredménye a döntés.

Augusztus elején több órán keresztül lehetett nagyon erős bűzt érezni Budapesten és környékén. Akkoriban mindenki azt találgatta, hogy mi okozhatta a trágyaszagot, el is terjedt egy magyarázat, ami azonban több szempontból is sántított.

Orbán Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára vizsgálatot rendelt el az ügyben, és egy írásbeli kérdésre válaszul a Pest Megyei Kormányhivatal információja alapján egy óbaroki céget nevezett meg a trágyaszag forrásaként. Mindez aztán egy hivatalosan szignózott dokumentum formájában fel is került a parlament honlapjára. Mint később kiderült:

ilyen cég azonban a cégadatbázisokban nem szerepel, ahogyan Bodomér sem létezik, csak Bodmér.

Orbán Balázs azonnal jelezte, hogy az ügynek személyi következményei lesznek.

A vizsgálat kiderítette, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal egy vezető munkatársa szolgáltatta a téves információt felettesének, aki azt továbbította Orbán Balázs miniszterhelyettesnek. A vizsgálat következtében a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője az ügyben érintett vezető munkatársát leváltotta.

Forrás: Origo, Index

Címlapi kép: MTI / Kovács Attila