Fidesz: az ellenzék csak "botránykeltéssel" foglalkozik

Jól megmondták nekik.



Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Az ellenzék tavaly december 12-re is rendkívüli, "halasztást nem tűrő" parlamenti vitanapot kezdeményezett az éghajlatváltozásról, aztán képviselőik részt sem vettek rajta, ez is bizonyítja, hogy most is csak kampányülésről és hangulatkeltésről van szó