Tarlós István a pénteki megafonos akciója után szombaton a Magyar Nemzet hasábjain is folytatta Karácsony Gergely kritizálását. A főpolgármester szerint Karácsony "tutyimutyi, tétova mamakedvence." Arról is beszélt a lapnak, hogy egy régi ügy kapcsán megfenyegették.

Puzsér Róbertnek olyan a stílusa, amilyen, de amikor azt mondja, hogy Karácsony Gergely pont annyiszor hazudik, ahányszor megszólal, akkor nem nagyon téved

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tarlós István annak kapcsán, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltje azt állítja, csak kifogásokat keres, hogy ne kelljen kettejüknek vitázni.

Karácsony tutyimutyi, tétova mamakedvence

– jegyezte meg a főpolgármester, aki szerint szerint elég csak azt megnézni, mit művel a vita kapcsán Zugló polgármestere.

Hozzátette:

Karácsony egyszer ír, hogy minden feltételt elfogad, másnap azt mondja, ne legyenek feltételek. Minden nap mást mond.

Tarlós a vita lehetőségéről most azt mondta a lapnak, hogy szerinte Karácsonynak előbb Puzsér Róberttel és Berki Krisztiánnal kellene vitáznia, hiszen ők is kiharcolták az indulási jogot.

Tarlós a lapnak arról is beszélt, hogy értesülései szerint az ellenzék kampányában ismét elő akar venni egy 25 évvel ezelőtti ügyet.

Volt egy közlekedési balesetem 1995-ben, ami igen rossz érzés volt, de amiben vétlen voltam, és az esetnél jelen voltak a hozzátartozók is. A balesetet a kerületi kapitányság egy percig sem vizsgálta, ügyészi felügyelet mellett azonnal átvette a BRFK.

"Akkor Györgyi Kálmánnak hívták a legfőbb ügyészt. Ezt az esetet eddig minden kampányban elővették, és most is megkaptam az üzenetet és fenyegetést, hogy újra ezzel akarnak operálni" – számolt be a főpolgármester. Hozzátette:

úgy hiszi, ha ellenfelei nem állnak túl jól a kampányban, akkor – elég lelketlenül – ehhez a történethez nyúlnak.

Tarlós pénteken egy megafonban Tordainak is elmondta, mit gondol Karácsonyról, amiről ITT írtunk. A főpolgármester akkor is "hazudós, tutyimutyi, tétova, mamakedvencének" nevezte Karácsonyt.

Forrás: Magyar Nemzet, Index

Címlapi kép: MTI/Koszticsák Szilárd