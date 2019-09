Berki visszacsap: most ő jelentette fel Puzsért – videó

A reality-celebnek nem tetszett, hogy a kritikus bűnözőnek nevezte. Valószínűsítjük, hogy nem is igazán értette Puzsér videóját.

Az önkormányzati választások viccfaktorát erősítő két jelölt a bíróságon is megmérkőzik. Először Puzsér tett feljelentést Berki ellen, mondván: illegitim módon jutott az induláshoz szükséges aláírásokhoz.

Hétfő délelőtt – saját bevallása szerint – pedig Berki jelenti fel Puzsért, utóbbi kampányvideója miatt.

Berki a feljelentés kézbesítése előtt még részt vette egy ellene (is) folyó büntetőügy tárgyalásán, amelyben hatmilliárd forintot meghaladó költségvetési csalással gyanúsítják. A per során egyébként Berki bűnösnek is mondta magát – az ügyészség 5 millió forint vagyonelkobzást és két év börtönt kér ellene.