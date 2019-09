Mága milliós felajánlása után egy parlamenti képviselő ígért nagy összeget Zentének

Nem túlzás azt állítani, hogy gyakorlatilag az egész ország összefogott a kis Zentéért. Mint ismeretes, Zente egy nagyon súlyos betegségben, gerincvelői izomsorvadásban – SMA I-ben – szenved.

Kezelésére csak a világ legdrágább gyógyszere alkalmas, ennek ára átszámítva 700 millió forint. Már a Blikk első cikkének megjelenése után is sorra érkeztek az adományok a kisfiú családja által létrehozott alapítvány számlájára. A hétvégén pedig Mága Zoltán hegedűművész szólította fel a 100 leggazdagabb magyart és az őszi önkormányzati választásra tekintettel a polgármester-jelölteket, hogy nyúljanak a pénztárcájukba és áldozzanak arra, hogy megmentsék egy kisgyermek életét.

A Facebookon azóta még nagyobb lendülettel terjed a beteg kisfiú híre, s egyre többen adományoznak az életmentő gyógyszerre, ami gyakorlatilag a világ legdrágább gyógyszere.

Mága Zoltán posztja alatt a fideszes országgyűlési képviselő, Bajkai István egy hozzászólásban ígérte meg: 500 ezer forinttal járul hozzá a kisfiú gyógyulásához. A hegedűművész felhívását saját Facebook-oldalán is megosztotta, és ott is szerepel a hozzászólásai között a nagyösszegű felajánlás:

Az igazán szép az egészben, hogy sztárokon kívül politikusok is, pártállástól függetlenül osztják a közösségi oldalon a felhívást. Már csak a felajánlások hiányzanak...

A kisfiúnak egyébként a családja minden élményt megpróbál megadni, ami csak lehetséges. Ma például, ahogy a közösségi oldalukon írják, megpróbáltak maguknak lopni egy kis időt, és meghívásra elmentek a Petesmalmi Vidraparkba, ahol videó is készült a kisfiú és egy vidra találkozásáról:

Aki adakozni szeretne, a következő Facebook-oldalon találja a szükséges adatokat: Zente- SMA 1 Baby

Ez azért különösen fontos, mert a jószándékú emberekkel ellentétben sajnos mások is vannak a neten, akik megpróbálják meglovagolni a kis Zente történetét, így már több kamu hír is megjelent a kisfiúval kapcsolatban, például egy amúgy nem létező Orbán Viktor nyilatkozat is!

A kisfiú szülei egyébként rendre közzéteszik az oldalon, hol tart a gyűjtés. legközelebb hétfőn este teszik meg.

