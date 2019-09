A főpolgármester szerint nem lehet úgy kampányolni, ha csak a baráti médiához megy el beszélgetni. Például mert azzal új szavazatokat sem lehet szerezni szerinte.

Csak betartható, reálisan végrehajtható ígéreteket tesz főpolgármester-jelölti kampányában Tarlós István.

A kampányokban a legszomorúbb az, hogy ilyenkor nagyon sok politikus és jelölt "előre megfontolt szándékkal" olyanokat ígérget, amelyekről tudja, azok nem megvalósíthatóak – mondta Tarlós István, hozzátéve, hogy a főpolgármesterséghez "le kell tudni tenni teljesítményeket" az asztalra, és azokat igazolni is kell.

Ellenfelei Tarlós szerint hülyének nézik az embereket, olyanokat ígérnek, amikről tudják, hogy nem fogják tudni teljesíteni. Tarlós ebben nem akar részt venni. „De ne feledjük el, aki ma ígér valamit, azt holnap az emberek nem fogják elfelejteni. Volt itt alkalom, hogy egy hónap múlva kiderült, hogy minden, amit ígértek saját bevallás szerint, nem volt igaz. A jelenlegi helyzet erre emlékeztet” – tette hozzá Tarlós.

"A kampány hátralevő részében is arról fogok beszélni, amit megtettem, és amit reálisan végrehajthatónak tartok és tervezek" – fogalmazott Tarlós István, aki a tanácskozáson közölte azt is, hogy a jövő évben megoldják a 3-as metró klimatizálását.

A főpolgármester előadása végén némiképp váratlanul kitért arra, hogy szerinte nem lehet úgy kampányolni, ha csak a baráti médiával ül le beszélgetni. Például mert azzal új szavazatokat sem lehet szerezni.

Ez nem egy szépségverseny. Magyarországon kampányról kampányra egyre gusztustalanabb. De ezen nem szabad nyafogni. El kell menni a másik oldali sajtóhoz és médiához. Ne haragudjanak, de nem tudom megállni, hogy ne említsem meg. Én voltam az egyetlen, aki végig bejárt a Nap TV-be is annak idején a jobboldali közösségből. Én most is beszélek a Klub Rádióban, én most is bemegyek az ATV-be, én interjút adok a 168 órának, most akkor miről beszélünk?