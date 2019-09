Bródy megint dallal üzent – ezúttal a hazaárulózó kórust vezénylő Hende Csabának

Bródy János egy dalt küldött szombathelyi barátainak és Hende Csaba volt honvédelmi miniszternek. A zenész a Facebook oldalán tette közzé az „Akit a hazája nem szeretett” című számot, amelyben többek között arról énekel, hogy nem tartja egyenlőnek hazaszeretet a kormány szeretetével.

Bródy nem véletlenül küldte Hende Csabának (is) a számot. Az LMP Vas megyei szervezete kedden tette közzé azt a videót, amelyben a volt honvédelmi miniszter "hazaárulást" skandáltat a közönséggel. Hende a Fidesz programját ismertette Szombathelyen, miközben a helyi ellenzéki pártok jelöltjeit is szóba hozta. A volt miniszter mögötti kivetítőn még Nemény András polgármesterjelölt fotója is megjelent, amely mellé terroristának tűnő személyek arcképét vetítették. Hende ezután arra vette rá a közönségét, hogy egyre hangosabban kezdjék kiabálni a hazaáruló szót.

Bródy szeptember 19-én jelentkezett egy új dallal, Tudod, én ott voltam címmel, amelyben többek között a múlthamisítás témakörét érinti. A Flag magazin azzal vádolta meg, hogy a Orbán Viktornak címezte a sorait, erre reagálva a zenész azt mondta, eszébe sem jutott a magyar miniszterelnök, amikor a dalt írta.

Forrás: hvg.hu