Novák Katalin: "Ha már van benned egy gyerek, akkor amit teszel, az nem választás kérdése"

A szélsőjobbos amerikai Breitbart-nak adott interjút a család-és ifjúságügyi államtitkár – szúrta ki a hvg.hu.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Novák Katalin szót ejtett az abortusz témaköréről is, azt mondta, zavarja, hogy sok családbarát és pro-life rendezvényen azt mondják, az abortusz választás kérdése. Pedig szerinte nem.

Ha már van benned egy gyerek, akkor amit teszel, az nem választás kérdése. A választás előtte van. Az abortusz pártolása a gyilkosság pártolása, ellene van a választásnak

- fejtegette Novák, majd hozzátette:

az abortusz nem a szabadságról szól, nem a nők szabadságáról szól, ez a szándékos félreértelmezése annak, ami történik.

Az államtitkár azt is kijelentette, Magyarországon azért is családbarát a mentalitás, mert ha egy nemzet vezetőinek vannak gyermekei, akkor az a döntéshozatalban is megmutatkozik.