Továbbra is a migráció a legnagyobb biztonsági kockázat Európa, így Magyarország számára is, és így a terrorizmus veszélye sem múlt el – jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz vasárnap újraválasztott alelnöke, honvédelmi államtitkár a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán vasárnap Budapesten.

Németh Szilárd kiemelte:

azt vallják, a modern és ütőképes honvédség megteremtésének kulcsa a korszerű fegyverek hadrendbe állítása mellett a fiatalítás és az önkéntesség.

Emlékeztetett: 2010-re a "Gyurcsány-Vadai-féle szándékos haderő-tönkretételi ámokfutás" következményeként 17 tartalékos katonája volt az országnak, mára 8900-an döntöttek úgy, hogy civil életük megőrzése mellett önkéntes területvédő és egyetemi századokban fegyveresen is a haza szolgálatába kívánnak állni.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára kitért arra, hogy 2026-ra 20 ezerre nőhet az önkéntesek száma, de nagy szükségük is van az önkéntes védelmi képességre, mivel Európa, így Magyarország számára is legnagyobb biztonsági kockázat továbbra is a migráció, és így a terrorizmus veszélye sem múlt el.

Kifejtette:

az európai politikai döntéshozók között még mindig többségben vannak a bevándorláspártiak, akik az embercsempészekkel és "Soros álciviljeivel" közösen mindent megtesznek, hogy bevándorlókkal árasszák el kontinensünket.

A baloldali kormányok ezért nyitják meg a határokat, a kikötőket, és ezért akarják ismét a tagországokra erőszakolni a kötelező betelepítési kvótát.

Úgy fogalmazott: az ellenőrizetlen tömeges migráció és a terrorizmus "kéz a kézben járnak", és teljesen elhibázott "álmodozni" "az európaiságtól irtózó, a kereszténységet megvető bevándorlók integrációjáról". A legsúlyosabb gyilkos merényleteket közösen tervelték ki és hajtották végre a régi bevándorlók második vagy harmadik generációs leszármazottai – akik már uniós állampolgárok – és a határokon "átgázoló", a brüsszeli és a nagyhatalmi politikusok által felbiztatott tömegek közé rejtőző, kiképzett menekültek – mondta.

Megjegyezte:

közös pont volt, hogy mindegyik támadás az európai életforma és a keresztény értékrend ellen irányult.

Azért lehet Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, mert a magyarok időben döntöttek arról, hogy közösen védik meg a határokat, őrzik meg az országot "magyar Magyarországnak" – tette hozzá.

Forrás: MTI