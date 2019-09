A sors keze: a 11 éves Szita Bence mindhárom gyilkosa ugyanúgy halt meg

Az egész országot megrázta annak idején, mikor kiderült, hogy mosthohaanyja felbujtására két férfi megölte a 11 éves kisfiút, Szita Bencét. A legkegyetlenebb módon végeztek a kisfiúval, de sikerült elfogni őket, majd börtönbe is kerültek.

A mostohaanya, az elítélt P. Erika 2017-ben halt meg, mellrákban, előzőleg lemondott a kemoterápiás kezelésről.

A sors különös egybeesése, hogy idén nyáron szintén daganatos betegségben halt meg a börtönben B. József, a gyilkosság ügyében elítélt másik tettes.

A Blikk legfrissebb információja szerint most a börtönkórházban meghalt K. József, a harmadik elítélt is, egy szintén hosszan tartó, súlyos betegségben. Megkerestük a büntetés-végrehajtást is az ügyben, de közölték, hogy a fogvatartottak személyiségi jogai miatt nem adhatnak információt az esetről.

Szita Bencét 2012. október 29-én ölték meg Sántos külterületén, egy erdőben. Három gyilkosa később kiásta a holttestet, amit Toponár környékén rejtettek el újra. A tetteseket a Pécsi Ítélőtábla tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte.

Forrás: Blikk