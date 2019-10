Történelmi hóvihar az Egyesület Államokban: Montanában méteres hó esett

Fennakadásokat okozott a váratlan hóvihar az Egyesült Államok nyugati részén. Egyes tagállamokban 120 centiméternyi hó esett. Több helyen szükségállapotot hirdettek.

Szokatlanul korán érkezett a tél az Egyesült Államok északnyugati tagállamaiba. Több helyen rekord alacsony, közel mínusz hét Celsius fokot mértek.

Montana egyes részein egy méternél is több hó esett, ezért az állam kormányzója szükségállapotot hirdetett. Az iskolák zárva tartanak, az utak járhatatlanná váltak, néhol az áramszolgáltatás is szünetelt. De havazott többek közt Kalifornia, Nevada és Oregon államokban is. A meteorológusok történelminek nevezték a korai hóesést, egyes helyeken húsz fokkal is kevesebb volt az átlagnál.

(ATV)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com