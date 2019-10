Tarlós tagadja, hogy ő rendelte volna meg Karácsony sajtóeseményeinek megzavarását

Nem a főpolgármester kérte a Fidelitast arra, hogy zavarja meg az ellenzéki rendezvényeket – ezt maga Tarlós István mondta az ATV-nek.

A csatornának a kampányesemények megzavarására vonatkozó kérdésére Tarlós azt mondta, mindig a Fidelitast emelik ki, de

egyrészt én nem kértem őket erre, másrészt engem még nem hallottak panaszkodni.

Tarlós azt mondta, neki is jó néhány rendezvényét megzavarták már, de ő nem megy erről panaszkodni a televízióba, és szerinte "aki ennyire panaszos, az ne mondja, hogy megfélemlíthetetlen".

Tarlós beszélt a múlt héten kiszivárgott hangfelvételről is, amelyen Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt az MSZP-vel való zuglói kapcsolatáról is beszél, és azt mondja, többször is megfenyegették. Bár a hangfelvételen a kérdések sorrendjéből az jön le, hogy Tóth Csaba MSZP-s politikusra utal, ezt mindkét fél tagadta. A Párbeszéd később azt közölte, hogy feltehetőleg a Képviselői Irodaházban megtartott és ezek szerint lehallgatott elnökségi üléseikről készült a felvétel, amelyet összevágtak.

Tarlós erről azt mondta, a felvétel szerinte "a megingathatatlan ellenzéki összefogás hitelességének a végét jelenti", mert ezen az összefogás szereplői nevezik bűnözőnek egymást. Szerinte az csak egy trükk az ellenzék részéről, hogy inkább a technikáról, a lehallgatásról beszélnek, mint a tartalomról, pedig Tarlós szerint "nagy valószínűséggel egymás beszédeit veszik fel".

Hozzátette azt is, nem vagdalkozni kell azzal, hogy összevágott felvételről van szó, hanem "oda kell adni egy bűnügyi vagy hatósági labornak, ahol egy közepes hantechnikus negyedóra alatt meg tudja állapítani, hogy mi az igazság. Én azt feltételezem, hogy nagy valószínűséggel más is lehet ezeken a felvételeken, és ettől rettegnek és keresik a szivárogtatót. Nem tudom, miért máshol keresik a bűnösöket, mert ezek valakinek a hangján azért elhangzottak" – tette hozzá.

