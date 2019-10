Sok furcsa és hátborzongató dolgot találtak VV Fanni feltételezett gyilkosának telefonján

A keresési előzmények eléggé árulkodóak.

A Blikk cikke szerint a telefonja keresési előzményei eléggé elárulják B. László szándékait, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy ő ölte meg Novozánszki Fannit, akit VV Fanniként ismert meg az ország egy tévés vetélkedőből.

Novozánszki Fanni körözési fotója a rendőrség honlapján a lány eltűnése után

Fotó: police.hu

A lap szerint "a férfi jelenleg házi őrizetben van, ügyében már lezárult a nyomozási szakasz, a több ezer oldalas iratanyagot jelenleg az ügyészség vizsgálja.

Ezt követően valószínűleg vádemelés, majd bírósági tárgyalás várható, ahol a bizonyítékok között az egyik legfontosabb várhatóan a férfi telefonja lesz, amit a lány 2017. november 20-i eltűnése előtt és után is használt."

A telefon keresési előzményei között a következőket találták még VV Fanni eltűnése előtt a lap állítása szerint: "elkábítani", "VV Fanni", illetve "autós nyomkövetés". Utóbbiakat egy héttel a lány eltűnése előtt kereste a telefonján a gyanúsított.

VV Fanni eltűnése után két nappal – amikor a feltételezések szerint nagy valószínűséggel már halott volt – B. László a következőkre keresett rá telefonja segítségével a neten: "vízihulla", illetve "vízi holttest". Ezen a napon a férfi a telefon GPS-jelei alapján hosszabban időzött Dunaújvárosnál a Duna-parton.

Ugyanezen a napon még rákeresett arra is, hogy mely országgal nincs Magyarországnak kiadatási egyezménye, majd Belize-re is rákeresett (a közép-amerikai országgal nincs semmilyen kétoldalú egyezménye Magyarországnak). A férfi 2017. november 24-ei elfogása előtt a rendőrség honlapján is sokszor böngészte a nyilvánosan elérhető körözéseket.

Lichy József, a családot képviselő ügyvéd a következőt mondta el a Blikknek:

A rendőrség nagyon alapos munkát végzett, ezért idáig sem hittem, hogy rossz embert gyanúsítanak Fanni megölésével. B. László telefonos böngészését látva pedig mindenki számára világosnak kell lenni, hogy időben és ok-okozatban minden egybevág. Vagyis mindig pont azt nézi meg a telefonján, amit a logika diktál egy feltételezett elkövető esetében.

A lap értesülése szerint B. László azt állítja a rendőröknek, hogy az eszméletlen lányt valóban betette autójába, de pár perc furikázás után átadta egy három férfiből álló ismeretlen társaságnak a Rákos-patak mentén. Ám a rendőrség által felkért szakértő ezt cáfolta, mert a telefonadatok alapján olyan rövid ideig állt a megjelölt helyen, hogy egy cserét ezalatt lebonyolítani képelenség.

"Novozánszki Fanni két évvel ezelőtt, november 20-án tűnt el. A garázsban készült kamerafelvétel szerint a ValóVilág egykori szereplőjét B. László eszméletlen állapotban az autójába tette. A férfit négy nappal később fogta el a rendőrség. Fanni holtteste a mai napig nem került elő, B. pedig tagadja, hogy ő ölte meg a fiatal lányt"

- olvasható a cikkben.