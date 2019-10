Életének 80. évében, szeptember 29-én elhunyt Kovács László akadémikus, a sejtfiziológia és elektrofiziológia kiemelkedő kutatója – közölte az MTA szerdán az MTI-vel.

Kovács László 1939-ben született Sátoraljaújhelyen. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1963-ban. Már harmadéves egyetemi hallgatóként elkezdett dolgozni a debreceni Élettani Intézetben, ahol Varga Emil elektrofiziológiai munkacsoportjának tagjaként a harántcsíkolt izmok membránjának elektromos és transzportsajátságait vizsgálta.

Kutatási eredményeit a sejtek membránfolyamatait vizsgálva, a jelátvitel elektrofiziológiai történéseit elemezve érte el.

Elsőként tárta fel az intakt izomrostok kalciumhomeosztázisának, vagyis az élő szervezet változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodóképességének mennyiségi viszonyait.

Kutatásai mellett oktatott is Debrecenben, 1975-ben adjunktusi, 1982-ben docensi, 1988-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 1991-ben megbízták az Élettani Intézet (később a Molekuláris Medicina Kutató Központ) vezetésével, az igazgatói posztot 2005-ig töltötte be. 1991-től az egyetem tudományos rektorhelyettesévé is megválasztották, e tisztségét négy éven keresztül viselte.

1987-ben védte meg akadémiai doktori értekezését. 1998-ban választották meg az MTA levelező, majd 2004-ben rendes tagjává. Tudományos szervezetekben betöltött tisztségei közül kiemelkedik az MTA Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság elnöki, az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) alelnöki, továbbá a Magyar Élettani Társaság alelnöki, illetve elnöki posztja.

Eredményeit egyebek mellett Akadémiai Díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, Eötvös József-koszorúval és Széchenyi-díjjal ismerték el – olvasható az MTA közleményében.

Forrás: MTI