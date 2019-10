L. L. Junior nem tud szabadulni a fia elvesztése miatt érzett fájdalmától

Nem enyhül a fájdalma L.L. Juniornak, aki egy hónapja veszítette el kisebbik fiát, Dávidkát.

A zenész gyermekét augusztus 31-én a zebrán gázolta halálra egy autós, az eljárás jelenleg is folyik.

Az elmúlt egy hónapban minden éjszaka Dávidkával álmodom. Feldolgozhatatlan, ami történt, hiszen egy szülőnek nincs nagyobb fájdalom, mint elveszíteni a gyermekét. Próbálok erős lenni, de hazudnék, ha azt mondanám, az vagyok. A gyász fázisait járom be, most a tagadás és a depresszió van soron. Észreveszem magamon, hogy sokszor dadogva beszélek, ezt is a történtek miatti zaklatottságnak tudom be