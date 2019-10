Az esőnek ugyan vége, de sokkal rosszabb, ami utána jön

Vészjelzést adott ki a Meterológiai szolgálat.

Kora délelőttig a Dunántúlon erős, helyenként viharos (50-70 km/h) északnyugati szélre lehet számítani. A Balatonnál ennél erősebb széllökések is lehetnek. Délelőtt a Dunántúlon fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. Hajnaltól északkeleten (Borsod-Abaúj-Zemplén, Észak-Alföld) is megerősödik, helyenként viharossá (~60-65 km/h-t) fokozódik az északi szél, majd délutántól ott is mérséklődik a légmozgás.

Forrás: met.hu