Egyedülálló coach képzés indul a Metropolitan Egyetemen

A posztgraduális business és team coach képzést nemcsak a karrier- vagy munkahelyváltás előtt állóknak hoztuk létre, hanem olyan vezetőknek is, akik új eszköztárral szeretnék vállalkozásukat vagy munkahelyüket fejleszteni – mondta el Sándor Jenő szakvezető.

„2011-óta foglalkozunk egyetemi szintű coach képzéssel a Metropolitan Egyetemen (METU), de a piac igényeire reagálva a mostani félévtől megújítottuk a tanfolyamot. Számtalan nemzetközi és hazai üzleti siker bizonyítja, hogy nem csak az egyének fejlesztése, hanem maga a módszertan kikerülhetetlen a mai folyamatosan változó világban” – indokolta a szakpár elindítást Sándor Jenő.

Egyedülálló hazánkban az egyetemi szintű team coach képzés

Magyarországon egyetemi szinten eddig nem létezett team coach képzés, de ez a szakirányú továbbképzés másban is egyedülálló. A legtöbb hasonló kurzus egyéni coach képzéssel kezdődik 150 órában, majd ezután tanítják a team részt 100 órában. A METU-n a hallgatókat azon felül, hogy az első két félévben, 100-100 órában, egyéni majd team coach képzést kapnak, a harmadik félévben tisztán gyakorlati oktatáson vehetnek részt.

Sajnos továbbra is az látszik, hogy hazánkban alacsony a produktivitás, ami gyakran szervezeti problémákra, rossz folyamatokra, tehát humán jellegű problémákra vezethető vissza, aminek az orvoslására fontos eszköz a coaching szemlélet. A jelenlegi munkaerőpiaci trendek is megkövetelik, hogy vezetői szinten alkalmazzák a módszertant. „Manapság már nem viselkedhet egy cégvezető akárhogyan, mert a dolgozó azonnal feláll, ha rosszul érzi magát. A fiatalabbak pedig gyakorlatilag nem is tudják elvégezni a feladataikat, ha nem vonják be őket a döntésekbe” – hívta fel a figyelmet Sándor Jenő.

A coach képzés növeli a munkaerőpiaci értéket

A vállalati vezetők mellett, akik a munkájukat segítő új eszközre vágynak, igen széles a skála, hogy kik választják a business és team coach képzést. Több kutatás és a Metropolitan Egyetemen adatai is azt támasztják alá, hogy a tanfolyam elvégzése nagy mértékben növeli dolgozó munkaerőpiaci értékét, legyen szó saját coach praxist alapító karrierváltó jogásztól, vagy éppen portfólióbővítő közgazdászról.