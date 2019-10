Íme pár egyszerű trükk, hogy pozitív energiákkal töltsd meg a lakásod

Ahhoz, hogy lakásod valóban az otthonoddá válhasson melegét jelenthesse, olyan környezetet kell kialakítanod benne, amit átjár a pozitív energia. Ez nem is annyira elvont dolog, mint elsőre gondolnád, néhány apró trükkel könnyedén tehetsz érte. Ajánlunk 9+1 tippet, amivel el is kezdheted!

Fotó: Unsplash

Kezdd a színekkel!

A színeknek köztudottan terápiás hatása van, ezért érdemes őket a lakásban is tudatosan használni. Az energetizáló színek közé tartozik a napsárga, a narancssárga, az arany, az élénkzöld és a piros is. Ha nem szeretnéd átfesteni az egész lakást, akkor csak néhány szobát, teret válassz ki, ahol sokat tartózkodsz – lehet ez a nappali, a konyha vagy az előszoba, és az is jó megoldás lehet, ha csak egy-egy falat festesz át ezekben a helyiségekben. A hálószobában inkább kerüld ezeket a színeket, mert zavarhatják a nyugodt alvást.

Ha nem szeretnéd a falakat színesre festeni, akkor érdemes olyan alapszíneket választani, mint a fehér, a bézs vagy a szürke. Ezeket tökéletesen párosíthatod az előbb említett színekben pompázó bútorokkal, lakásdekorációval, kiegészítőkkel. Néhány színes párna, terítő, vagy egy-egy nagyobb, színes váza is tökéletes lehet, hogy behozd a lakásba a pozitív energiákat.

A feng shui trükkjei

Ahhoz, hogy energiával tölthesd meg a lakást, el kell kerülnöd néhány dolgot, ami megköti a pozitív energiát, vagy épp a rosszat vonzza be.

Kerüld a kis méretű tükröket a lakásban: a nagy tükrök segítik a jó energia áramlását, kivéve, ha a hálószobában használod őket. A kis tükrök nem csak a negatív energiát áramoltatják, de még az önbizalmadra sem lesznek pozitív hatással.

Szögletes helyett válasz kerek dolgokat. A kerek formák a női oldalhoz tartoznak, amely a pozitív töltéssel egyenlő. Az asztalok, bútorok esetében érdemes kerülni a markáns éleket és hegyes sarkakat, inkább az ovális, lekerekített formák az ideálisak.

Dobd ki a régi, illetve élettelen dolgokat. Az ősöreg tárgyak megtartása, amiknek már semmi jelentősége nincs számodra, szintén megkötik a pozitív energiát. Ugyanez igaz az élettelen, száraz, tüskés növényekre, virágokra is, ezért inkább ne ezekkel dekoráld a lakást.

Töltsd meg a lakást élettel!

Vásárolj néhány szép, cserepes növényt, melyek behozzák a lakásba a frissességet. A legjobbak azok, melyek hosszú levelekkel rendelkeznek, és felfelé nőnek, nem pedig lefelé futnak. A színes, virágot hozó növények is energiával töltik meg a környezeted.

Az is segít, ha dekorációnak beszerzel egy akváriumot, akár csak egy halacskával és néhány vízinövénnyel. Az akváriumban egyszerre jelenhet meg mind a négy elem: a kavicsokkal, homokkal a föld; a víz; a növényekkel a levegő; ha pedig narancssárga halat választasz, a tűz is.

Ha van erkélyed vagy teraszod, helyezz ki egy madáretetőt vagy -fürdetőt, de egy kisebbet akár az ablakpárkányra is kitehetsz. A kismadarak már a lakás előterébe behozzák a jó energiákat.

Rend a lelke...

Lehet, hogy elcsépelt tanácsnak tűnik, de valóban akkor érezzük magunkat a legjobban a lakóterünkben, ha rendben vannak a dolgok. A külső rend segít abban, hogy belül is harmóniában legyünk, és aktívabban éljünk. Alakíts ki logikus, jól működő rendszereket a lakásban, és akkor valóban elég csak egyszer rendet tenni – utána sokkal könnyebb lesz megtartani.

+1. Szellőztess!

A pozitív energiák akkor tudnak bejönni a lakásba, ha beengeded őket, és így tudod kisöpörni a negatívakat is. Óránként egy 10-20 perces szellőztetés a legjobb, amennyiben meg tudod oldani, meleg éjszakákon pedig résnyire nyitva hagyhatod az ablakot.

Bien