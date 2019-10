A városokban inkább a jelölt személyisége számít, nem a pártja egy felmérés szerint

Az Index megbízásából végzett közvéleménykutatást a Závesz Research, amiből az derült ki, hogy a városokban inkább a jelölt személye számít a választóknak. A megyei jogú városokban viszont már jobban megnézik a párthovatartozást is a voksolók.

Az Index megbízásából készített a 10 ezer lakosnál több népességű városokban 1000 fős reprezentatív csoporton alapuló közvéleménykutatást a Závecz Research, a telefonos adatfelvételt szeptember 23. és 27. között volt.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A kutatás adatait feldolgozó cikk szerint az első kérdésnél (mennyire számít a párt és mennyire a jelölt saját maga) a válaszadók 35 százaléka azt válaszolta, hogy a párt alapján fog szavazni, míg 52 százalékuk a jelölt szimpatikusságát és tulajdonságát emelte ki, mint szavazásra ösztönző dolgot.

"Ez a pártpreferencia szerinti bontásban úgy néz ki, hogy a nagyvárosi Fidesz-szavazók 41 százaléka aszerint dönt, mely párt jelöltje az adott induló, 51 százalékuknak viszont igenis fontos a személyiség. Ezzel szemben az ellenzéki szavazóknak csak 34 százaléka jelölte meg a párthovatartozást, mint a döntést megalapozó okot, míg az egyéni szimpátiát és tulajdonságokat 60 százalék választotta" – olvasható a cikkben.

A felmérés szerint nagy az eltérés, ha valaki egy megyei jogú városban, vagy egy annál kisebb városban él.

"A megyei jogú városokban a válaszadók 47 százaléka a párthovatartozás szerint voksol, míg a városokban ez az arány csupán 22 százalékos, és az utóbbi, általában kisebb településeken a válaszadók 68 százaléka mondta azt, hogy a jelölt tulajdonságai, rátermettsége alapján választ.

A felmérésben résztvevők 75 százaléka hallott arról, hogy országszerte összefogtak az ellenzéki pártok és közös jelölteket indítanak a Fidesz jelöltjeivel szemben, és csak 23 százalék mondta, hogy sosem hallott erről, 2 százalék pedig nem tudott vagy akart felelni a kérdésre."

A nagyvárosok lakosságának csupán 35 százaléka felelt igennel arra a kérdésre, mely szerint sikerült-e már megismerni az ellenzéki összefogások jelöltjeit, míg 62 százalékuk nemmel válaszolt. Ugyanakkor az ellenzéki szavazók 81 százaléka azt mondja, hogy nem fontos, hogy az ő kedvelt pártjából kerüljön ki az ellenzéki polgármesterjelölt, más pártból is érkezhet.

A jelenlegi polgármesterekről kiforrott a véleménye a választóknak, a városvezetők megítélése inkább pozitív. 66 százalék szerint ugyanis a jelenleg regnáló polgármestereknek sikerült az elmúlt öt évre tett ígéreteit nagyrészt megvalósítania. 16 százalék szerint viszont nem sikerült ezeket az ígéreteket betartani és megvalósítani, 18 százalék pedig nem tudott, vagy nem akart felelni erre a kérdésre a felmérésben.

"Kifejezetten érdekesen alakult az adott polgármesterekkel való elégedettség a személyes teljesítmény és a pártpreferencia befolyásának vizsgálatánál is. Ha ugyanis most vasárnap lenne a parlamenti választás, akkor a nagyvárosi válaszadók 39 százaléka a Fideszre, 32 százalékuk valamelyik ellenzéki pártra szavazna 29 százalék viszont nem tudta ezt megmondani, vagy nem akart válaszolni arra, hogy kire voksolna.

Még a Fidesz szavazói is 48 százalékban hajlandóak az átszavazásra, ha a jelenlegi polgármesterük ellenzéki, de elégedettek vele.A fideszesek 38 százaléka mondta ezzel szemben azt, hogy nem szavazna ellenzéki városvezetőre, 15 százalékuk nem felelt erre a kérdésre.

Hasonlóan alakult a nagyvárosi fideszes polgármesterek újraválasztását érintő, az ellenzéki pártok szavazóinak feltett kérdés is. Az ellenzéki szavazók 50 százalékban hajlandóak lennének fideszes polgármesterükre szavazni most, ha egyébként elégedettek a tevékenységével. Érdekes ugyanakkor, hogy esetükben 41 százalékos volt az elutasítás aránya is és csak 9 százalék nem válaszolt, vagy nem tudta megmondani, mit tenne"

- olvasható a cikkben.