Újabb horrorisztikus részlet derült ki a Viking és a Hableány ütközéséről

Könnyen lehet, hogy sosem lesz már meg a Hableány utolsó, koreai áldozata, akivel a legfrissebb feltételezések szerint a Viking Idun hajócsavarja végezhetett.

A május 29-én balesetet szenvedő sétahajó fedélzetén 35 ember tartózkodott a tragikus estén, ebből mindössze heten élték túl a balesetet. Az áldozatok közül egy negyvenéves nő azonban a mai napig nem került elő, hiába keresték hosszú hónapokon keresztül a folyó több szakaszán is.

A legújabb szakértői jelentésben azonban már tényként kezelik: a balesetet okozó Viking Sigyn után a testvérhajója, a Viking Idun is áthajtott a helyszínen, ahol akkor még fel-felbukkantak a vízbe esett turisták. Ez egyfelől terhelő adat az Idun kapitánya számára, hiszen amikor ő megérkezett a Margit-hídhoz, már tudnia kellett, hogy emberek vannak a vízben (ugyanis már elhangzott a NAVINFO-n a figyelmeztetés), és meg kellett volna kezdenie a mentést, ezt azonban nem tette meg. Másrészről pedig választ adhat az utolsó, eltűnt áldozat rejtélyének kérdésére is, akinek a családja még nyomravezetői díjat is felajánlott.

