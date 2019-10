Megtörte a hallgatást a Fidesz: ezt reagálták a győri polgármester szexbotrányára

A – jelen pillanatban csak – szexbotrányba keveredett győri polgármester, Borkai Zsolt továbbra s hallgat, azonban a helyi Fidesz szervezet reagált.

A napokban előbb fényképek, majd egy rövid videó is nyílvánosságra került Borkai Zsolt győri polgármesterről, amelyeken félreérthetetlen helyzetben látható egy jachton egy hölggyel – aki nem a felesége. Az orgiáról egy névtelen szerző számolt be egy blogon – azt ígéri, nem csak erről tesz közzé dokumentumokat.

Borkai érdemben nem reagált a vádakra, nyílvános kampányeseményeit lemondta.

Helyette a helyi Fidesz szervezet tett közzé egy állásfoglalást a közösségi oldalán. Ugyan a konkrét ügyet nem nevesítik a szövegben, de félreérthetetlenül Borkai ügyéről van szó:

Akinek nincs mitől félnie azt nem lehet ijesztgetni.

Akinek van elszámolni valója, azt tőlünk függetlenül el fogják számoltatni.

Nem lehet feladnunk a hitünket, a céljainkat és eredményeinket azért, mert azt mondják, hogy valaki közülünk ezt, vagy azt tette.

A közösségben nagy az erő.

Mi nagyon-nagy erőt tudtunk összerakni és mozgósítani az elmúlt évtizedben.

Senki nem veheti el ezt tőlünk. Sem személyes indíttatásból, sem semmilyen más okból.

Megvédjük, amit a magunk hitéből és mások bizalmából felépítettünk!

A jót erősítjük, ami javításra szorul azt kijavítjuk, de tőrbe csalni nem hagyjuk magunkat.

A FIDESZ-KDNP szövetséget lehet és kell is tovább erősíteni. A helyi választásokon is meg kell mutatnunk, hogy amit országos politikai és nemzetközi szinten elértünk, azt helyben is képviselni tudjuk!

Hajrá FIDESZ-KDNP! Hajrá Magyarország!