Visszatért a Borkait leleplező blog és rögtön cáfolja is a polgármester magyarázkodását

Hétfő reggel még megjelent egy új bejegyzés az Ez az ördög ügyvédje nevű blogon, majd a felület elérhetetlenné vált. Délutánra azonban új helyen és a Facebookon is újra felbukkant – sőt, cáfolja az időközben megszólaló Borkai magyarázkodását is.

Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere elismerte ugyan, hogy ő látható a napokban nyílvánosságra került képeken és videón, amelyen fiatal lányokkal, egy jachton rendezett szexpartin látható. Azonban a polgármester szerint a felvételek részben manipuláltak – hogy miben , azt nem árulta el –, részben pedig jópár évvel ezelőtt készültek. A polgármester azt is kijelentette: "politikai ellenfelei az utóbbi években mindent elkövettek, hogy adatokat gyűjtsenek róla" , ennek részei a most nyílvánosságra hozott felvételek.

A nevét fel nem fedő szivárogtató egy tegnapi bejegyzésében azt írja:

Vagyis nem az ellenzék áll a szivárogtatás mögött, hanem a polgármester egykori bizalmasai közül valaki.

Az ördög ügyvédje hétfő reggel eltűnt a netről, de kora délután – ezúttal már Facebook profillal is kiegészülve – visszatért. A közösségi oldalon a polgármesteri nyilatkozathoz annyit fűzött hozzá a blogger:

"Nem évekkel ezelőttiek a felvételek, hanem tavaly májusiak.

És vannak más felvételek is, ezt is pontosan tudja. Ahogyan azt is, hogy rendelkezem a számára nagyon kínos adatokkal.

A mai fellépését az alábbi képekkel kommentálom egyelőre."