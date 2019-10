A szocialista Horváth Csaba, Zugló ellenzéki polgármesterjelöltje változtatni szeretne azon a helyzeten, hogy az elmúlt öt évben a XIV. kerület – szerinte – a főváros mostohagyereke volt.

A szocialista politikus keddi, budapesti sajtótájékoztatóján úgy értékelt, hogy Zugló az elmúlt öt évben minden politikai hányattatása ellenére sokat fejlődött, de nagyon sok lehetőséget is elvesztett, a főváros ugyanis "egy forintot" sem költött a kezelésében lévő zuglói úthálózatra.

Hozzátette: a Nagy Lajos király útjánál nem lehet rosszabb állapotban lévő utat találni Budapesten, a szintén fővárosi kezelésű Bosnyák tér pedig mementója annak, hogy a Fővárosi Önkormányzat elhanyagolja Zuglót.

Horváth Csaba elmondta, polgármesterként egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy elintézze azokat az ügyeket, amelyeket az elmúlt években nem sikerült, mert a fideszes főpolgármester úgy gondolta, a zuglói polgárok nem számítanak.

Tervei között említette egy zuglói Millenáris park létrehozását a villamosremiz területén, ahol szerinte lehetne Zuglónak egy saját színháza is. Ígéretet tett arra is, hogy a kerületben lévő Uzsoki kórház sürgősségi osztályát a kerületi polgárok is igénybe vehetik, ezt ugyanis ma egy adminisztratív hiba miatt nem tehetik meg.

A polgármesterjelölt az Örs vezér tér akadálymentesítését és a Mexikói úti végállomás intermodális csomóponttá alakítását is a nem halogatható tervek közé sorolta. Beszélt az útfelújításokról és azt mondta, a légtérzaj ügyében sokkal hatékonyabb tettekre van szükség.

Kitért arra is, hogy a nyugdíjasoknak biztonságot adó szociális hálót tovább kívánják erősíteni.

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője szerint szükség van arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál jelentősebb érdekérvényesítő képessége legyen a kerületnek. Ezt várják az új polgármestertől, Horváth Csabától – közölte.

Zugló egyik legnagyobb problémájaként említette az illegális szemétlerakást, amelynek megszüntetése érdekében előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a MÁV-val, hogy a vasúttársaság a kezelésében lévő területeket valamilyen formában átadja az önkormányzatnak.

Elmondta, a következő öt évben szeretnék elérni, hogy évente ötezer zuglói vehessen részt prevenciós programokon, azaz akiknek soron kívül szükségük van CT-, MRI-vizsgálatra, azt az önkormányzat ingyenesen biztosítani fogja.

Tóth Csaba a kerületben tapasztalható óvodapedagógus- és háziorvoshiány enyhítését bérlakásépítéssel, illetve -felújítással látja megoldhatónak.

A politikusok kaptak kérdést arról, mi a véleményük arról, hogy Kispesten a szocialista polgármesterrel, Gajda Péterrel és az egyik szocialista képviselővel kapcsolatban korrupciós vádakat fogalmaztak meg. Horváth Csaba közölte, Zuglóban ilyen eset nem volt és nem is lesz. A Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és az Összefogás Zuglóért Egyesület egy olyan színes, de erős csapat, amely önmagában kizárja az ilyen jelenséget – fogalmazott, jelezve, hogy nem tekinti megalapozottnak a médiában megfogalmazott vádakat.

Ha Zuglóban mégis előfordulna ilyen ügy, akkor kivizsgáltatná – tette hozzá.

Volt kérdés arról is, hogy egy a közelmúltban nyilvánosságra került hangfelvételen Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt, Zugló polgármestere arról beszél, hogy megfenyegették és ezt a fenyegetést Tóth Csabával hozták összefüggésbe. Tóth Csaba elmondta, Hazugság az egész, egy szó nem igaz belőle. Közölte, közel nyolcvan sajtóhelyreigazítási kérelmet nyújtott be azokhoz az orgánumokhoz, amelyek összefüggésbe hozták az üggyel.

Arra a felvetésre, hogy Várnai László (Civilzugló Egyesület) önkormányzati képviselő is beszélt arról, hogy Tóth Csaba egyik embere megfenyegette, az országgyűlési képviselő azt mondta, a képviselőnek nem lehet hinni, őt ugyanis jogerősen garázdaság miatt elítélték, jelenleg választási csalás miatt folyik ellene eljárás. Elkészült a feljelentés, Karácsony Gergellyel közösen feljelentik – tette hozzá.

Forrás: MTI